اللقب 12 بـ «الضربة الهائلة»!

أتلانتا (رويترز)
تغلب المصنف الثاني جون إيسنر صاحب ضربات الإرسال القوية على رايان هاريسون 7-6 و7-6 في نهائي أميركي خالص، لينتزع لقبه الرابع في بطولة أتلانتا المفتوحة للتنس، واللقب هو الثاني على التوالي لإيسنر، الذي أنقذ نقطة لخسارة المجموعة في المجموعتين، منذ هزيمته في الدور الثاني ببطولة ويمبلدون.
وصنعت ضربة إرسال إيسنر الهائلة الفارق، إذ نجح اللاعب الأميركي البالغ عمره 32 عاماً في 85 في المئة من نقاط إرساله الأول ضد منافسه المصنف الرابع.
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وبلغ إيسنر، الذي أحرز لقب بطولة نيوبورت الأسبوع الماضي، المباراة النهائية في أتلانتا سبع مرات في آخر ثماني سنوات.
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من ناحية أخرى، اقتربت الصينية بنج شوياي من نادي العشرين الأوليات في التصنيف العالمي للاعبات المحترفات، بعد تتويجها أمس الأول بلقب دورة نانتشانج الصينية على حساب اليابانية ناو هيبينو، وتقدمت بنج «31 عاماً» التي توجت بثاني لقب في مسيرتها الاحترافية، 9 مراكز وباتت في المركز الثالث والعشرين.