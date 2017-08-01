اللقب 12 بـ «الضربة الهائلة»!

أتلانتا (رويترز)

تغلب المصنف الثاني جون إيسنر صاحب ضربات الإرسال القوية على رايان هاريسون 7-6 و7-6 في نهائي أميركي خالص، لينتزع لقبه الرابع في بطولة أتلانتا المفتوحة للتنس، واللقب هو الثاني على التوالي لإيسنر، الذي أنقذ نقطة لخسارة المجموعة في المجموعتين، منذ هزيمته في الدور الثاني ببطولة ويمبلدون.

وصنعت ضربة إرسال إيسنر الهائلة الفارق، إذ نجح اللاعب الأميركي البالغ عمره 32 عاماً في 85 في المئة من نقاط إرساله الأول ضد منافسه المصنف الرابع.

وبحصوله على اللقب 12 في مسيرته سيتقدم إيسنر مركزين إلى المركز 18 في التصنيف العالمي ويتجاوز جاك سوك ليصبح أعلى لاعب أميركي تصنيفاً.

وبلغ إيسنر، الذي أحرز لقب بطولة نيوبورت الأسبوع الماضي، المباراة النهائية في أتلانتا سبع مرات في آخر ثماني سنوات.

تقدم السويسري ستانيسلاس فافرينكا إلى المركز الرابع على لائحة تصنيف اللاعبين المحترفين الصادرة أمس، من دون أن يلعب وذلك على حساب الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي أعلن انتهاء موسمه بسبب الإصابة في مرفقه الأيمن.

من ناحية أخرى، اقتربت الصينية بنج شوياي من نادي العشرين الأوليات في التصنيف العالمي للاعبات المحترفات، بعد تتويجها أمس الأول بلقب دورة نانتشانج الصينية على حساب اليابانية ناو هيبينو، وتقدمت بنج «31 عاماً» التي توجت بثاني لقب في مسيرتها الاحترافية، 9 مراكز وباتت في المركز الثالث والعشرين.