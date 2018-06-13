مرشد المرر مشرفاً على «طائرة الظفرة»

أسامة أحمد (دبي)

قررت شركة الظفرة للألعاب الرياضية اسناد مهمة مشرف الكرة الطائرة إلى مرشد خلفان المرر عضو مجلس إدارة الشركة المدير التنفيذي، فيما سيتولى فيصل الحمادي مهمة إداري فريق الرجال، والذي سيقوده في التدريب المصري رشاد عياد، ضمن استعدادات مشاركة فريقي الرجال والبراعم في الموسم الجديد.

وقال مرشد المرر، إن الاستعدادات تجرى على قدم وساق، بعد استقطاب لاعبين على صعيد الرجال والبراعم، مشيرا إلى أن مشاركة الظفرة في بطولة ناس حققت الأهداف المرجوة بعد أن وقف الجهاز الفني على إمكانات اللاعبين لأجل الدفع بهم في الموسم الأول للفريق في دوري الرجال، وخصوصاً أننا نتطلع أن تحقق هذه المشاركة الأهداف المرجوة.

وأشار المرر إلى أن الهدف من مشاركة طائرة الظفرة في تتمثل في السعي لأجل رسم صورة طيبة عن الألعاب الأخرى بالنادي، وخصوصاً في ظل الاهتمام الكبير الذي تجده من مجلس إدارة الشركة، برئاسة عيسى سيف المزروعي لتوفير عوامل النجاح حتى تحقق الفرق المختلفة ما نصبو إليه جميعاً.

وأضاف: فريق الرجال يتدرب حاليا في أبوظبي من أجل الاستعداد المثالي للموسم الجديد على أن تقام مبارياته بصالة بينونة بالظفرة، مشيرا إلى أن هناك مفاوضات جارية لحسم صفقة اللاعب الأجنبي، ونأمل في نجاح التعاقد معه للظهور مع الفريق في الموسم الجديد.

وأشاد المرر بمشاركة الفئات المشمولة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في المسابقات الرياضية، والتي تفتح المجال للكثير من الممارسين لدخول الأندية، مشيرا إلى أن القرار التاريخي يفتح آفاقاً جديدة بضخ دماء في الألعاب المختلفة، ما يشكل إضافة نوعية، ويفتح الأبواب أمام فئات جديدة لتفجير طاقاتها، والذي يُسهم في الارتقاء بالمستويات الفنية للقاعدة، وخصوصا أن الأندية المختلفة تسعى للاستفادة من هذه المواهب والعمل على تطويرها بما يخدم مسيرتهم ورفع المستوى التنافسي الذي يعزز مكانة كل لعبة على خريطة المسابقات المختلفة.

وتدشن كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة مسابقات الطائرة في الموسم الجديد منتصف سبتمبر المقبل دون مشاركة اللاعبين الدوليين ضمن صفوف منتخب الرجال الذي سيشارك في البطولة العربية المقرر إقامتها بمصر أكتوبر المقبل، بينما تبدأ مسابقة الدوري العام للرجال في في منتصف نوفمبر، بعد إنتهاء مشاركة المنتخب في البطولة العربية على أن تبدأ مسابقات المراحل السنية «الشباب والناشين والأشبال (أ) والأشبال (ب)» في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل حيث تعمل الأندية المختلفة على ترتيب أوراقها استعدادا للموسم الجديد وخصوصا بعد قرار مشاركة الفئات الأربع مما سيكون له المردود الإيجابي على الموسم الجديد.