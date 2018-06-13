مرشد المرر مشرفاً على «طائرة الظفرة»

أسامة أحمد (دبي)
قررت شركة الظفرة للألعاب الرياضية اسناد مهمة مشرف الكرة الطائرة إلى مرشد خلفان المرر عضو مجلس إدارة الشركة المدير التنفيذي، فيما سيتولى فيصل الحمادي مهمة إداري فريق الرجال، والذي سيقوده في التدريب المصري رشاد عياد، ضمن استعدادات مشاركة فريقي الرجال والبراعم في الموسم الجديد.
وقال مرشد المرر، إن الاستعدادات تجرى على قدم وساق، بعد استقطاب لاعبين على صعيد الرجال والبراعم، مشيرا إلى أن مشاركة الظفرة في بطولة ناس حققت الأهداف المرجوة بعد أن وقف الجهاز الفني على إمكانات اللاعبين لأجل الدفع بهم في الموسم الأول للفريق في دوري الرجال، وخصوصاً أننا نتطلع أن تحقق هذه المشاركة الأهداف المرجوة.
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وأضاف: فريق الرجال يتدرب حاليا في أبوظبي من أجل الاستعداد المثالي للموسم الجديد على أن تقام مبارياته بصالة بينونة بالظفرة، مشيرا إلى أن هناك مفاوضات جارية لحسم صفقة اللاعب الأجنبي، ونأمل في نجاح التعاقد معه للظهور مع الفريق في الموسم الجديد.
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وتدشن كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة مسابقات الطائرة في الموسم الجديد منتصف سبتمبر المقبل دون مشاركة اللاعبين الدوليين ضمن صفوف منتخب الرجال الذي سيشارك في البطولة العربية المقرر إقامتها بمصر أكتوبر المقبل، بينما تبدأ مسابقة الدوري العام للرجال في في منتصف نوفمبر، بعد إنتهاء مشاركة المنتخب في البطولة العربية على أن تبدأ مسابقات المراحل السنية «الشباب والناشين والأشبال (أ) والأشبال (ب)» في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل حيث تعمل الأندية المختلفة على ترتيب أوراقها استعدادا للموسم الجديد وخصوصا بعد قرار مشاركة الفئات الأربع مما سيكون له المردود الإيجابي على الموسم الجديد.