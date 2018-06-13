المنطقة الغربية (الاتحاد)

توج فريق «القفاي» بالمركز الأول لبطولة عام زايد في جزيرة دلما، ضمن فعاليات مهرجان الظفرة الرياضي الثالث الذي نظمه نادي الظفرة وحل «السعديات» بالمركز الثاني، ثم «الجرنين» في المركز الثالث، وذلك بحضور إبراهيم الفندي المزروعي مدير مركز نادي الظفرة بجزيرة دلما وأعضاء اللجنة المنظمة.

أقيمت البطولة بمشاركة 128 لاعباً، تم تقسيمهم على ثمانية فرق تحمل جميعها أسماء لجزر إماراتية.

وتقدم إبراهيم المزروعي بالشكر إلى مجلس إدارة نادي الظفرة على دعمه واهتمامه الكبير بالبطولة التي تميزت بتنظيم عال وحضور جماهيري كبير وسط أجواء تنافسية عالية، مؤكداً أن البطولة ستتواصل عقب عيد الفطر المبارك ضمن مهرجان الظفرة الرياضي الثالث بإضافة العديد من الألعاب، سعياً من إدارة المركز لتطوير النشاط الرياضي في الجزيرة ولاكتشاف المواهب الموجودة في مختلف الألعاب الفردية والجماعية. كما اختتمت في مركز نادي الظفرة بمدينة المرفأ بطولة كرة القدم للكبار والصغار بمشاركة 23 فريقاً قسمت إلى ثلاث فئات مثلها 253 لاعباً. وتم خلال اليوم الختامي، تتويج الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، واللاعبون المتوجون بالجوائز، حيث حصل فريق عيال زايد على المركز الأول وكأس البطولة، بعد فوزه على فريق الملكي في المباراة النهائية 3-1، وحل فريق أكاديمية المرفأ في المركز الثالث. وتوج الفائزين خميس خليفة المزروعي، مشرف عام قطاع الناشئين، وعيسى عبد الله الحمادي مدير مركز النادي بالمرفأ.