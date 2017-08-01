دريسيل يعادل رقم فيلبس الذهبية السابعة

بودابست (د ب أ)

عادل الأميركي كايلب دريسيل رقم مواطنه النجم الأسطوري مايكل فيلبس، بالفوز بسبع ميداليات ذهبية في نسخة واحدة ببطولة العالم للسباحة، بعدما فاز مع فريق بلاده بسباق 4 في 100 متر متنوع للرجال، خلال بطولة العالم المقامة بالعاصمة المجرية بودابست.

كان دريسيل حصد ست ميداليات ذهبية في النسخة الحالية للبطولة في سباقات 50 متراً و100 متر حرة، و100 متر فراشة و4 في 100 متر تتابع حرة، و4 في 100 تتابع حر مختلط، و4 في 100 تتابع متنوع مختلط، وقطع الفريق الأميركي مسافة السباق في زمن بلغ ثلاث دقائق و91. 27 ثانية.

سجل الفريق الأميركي للسيدات رقماً عالمياً جديداً خلال فوزه بسباق 4 في 100 تتابع متنوع.

قادت البطلة الأولمبية وبطلة العالم في السباقات الحرة، سيمون مانويل، الفريق الأميركي لإنهاء السباق في ثلاث دقائق و55. 51 ثانية، ليسجل الفريق الأميركي رقماً أفضل من الرقم، الذي سجله خلال فوزه بالميدالية الذهبية في السباق نفسه بأولمبياد لندن عام 2012.