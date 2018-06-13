لائحة جديدة لانتقالات لاعبي الجو جيتسو

أبوظبي (الاتحاد)

كشف اتحاد الجو جيتسو عن لائحة ومواعيد انتقال اللاعبين بين الأندية في الدولة؛ بهدف تنظيم عملية التعاقدات والتنقلات، وفض الاشتباك بين اللاعبين والأندية من ناحية، وبين الأندية بعضها بعضاً من ناحية أخرى.

وحدد الاتحاد فترة الانتقالات في الموسم الجاري بشهر واحد، تبدأ الثلاثاء المقبل وحتى 19 يوليو المقبل، على أن يغلق باب القيد والانتقال في الرابعة والنصف عصر 20 يوليو.

وأكد مجلس إدارة الاتحاد أنه تم الأخذ بمقترحات الأندية خلال الاجتماع الدوري مع الاتحاد في بنود اللائحة، وتمت مراعاة ظروف اللاعبين الصغار دون 18 عاماً، مشيراً إلى أنه تم تعميم تلك اللائحة على مختلف الأندية للبدء في تطبيقها من الموعد المحدد، مهيباً بكل الأندية واللاعبين الالتزام بهذه اللائحة، سواء في تحرير العقود بين الأندية واللاعبين أو في الانتقال من نادٍ إلى ناد آخر، حتى لا يقع أي طرف في المحظور.

يذكر أن هذه اللائحة تصدر للسنة الثانية مع إضافة تعديلات أكثر وضوحاً وشمولية لتلبي طموحات كل أطراف اللعبة، حيث إنها شريعة التعاقد بين اللاعب وبين النادي بما يحافظ على حقوق كل طرف منهما على حد سواء، كما أنها تحدد الآليات الصحيحة لانتقال اللاعبين بين الأندية بشكل سليم، وتوفر المرونة في عملية الانتقال بما يحقق المصلحة العامة للجميع، ويعود على الأندية واللاعبين والمنتخبات بالنفع، لا سيما أن الأندية أخذت مكانتها المرموقة في دعم انتشار وتطوير اللعبة على مستوى الدولة، وتأهيل المواهب والأبطال للمنتخبات في مختلف المراحل السنية، حيث يوجد حاليا 15 نادياً في مختلف إمارات الدولة تمارس اللعبة، وتشارك في مسابقاتها المختلفة سواء كانت المحلية أو الخارجية، وتتسابق على الفوز بمراكزها الأولى في مسابقتي كأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة اللتين تقامان بنظام الجولات، وبطولات التحدي والشهيد، العين ودبي وغيرها من البطولات الدولية للمحترفين.

وخصص الاتحاد جائزة سنوية للنادي صاحب أفضل أكاديمية لتدريب الجو جيتسو، وفقاً للتصنيف العالمي السنوي المعتمد من قبله بالنقاط، وفاز بها الجزيرة في 2015 و2016، فيما فاز الوحدة في عام 2017.