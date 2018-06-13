250 طالباً ​في المعسكر الصيفي بالرمس

رأس الخيمة(الاتحاد)​

تستعد جمعية الرمس للفنون الشعبية والتجديف لإطلاق فعاليات رياضية وتراثية في المعسكر الصيفي على كورنيش الرمس، بمشاركة نحو 250 طالباً مع بدء عطلة المدارس بدعم ورعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة للحركة الرياضية والشبابية في الإمارة، ومتابعة واهتمام وتوجيهات سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وذلك ضمن برامجها التي تهدف لإحياء التراث الشعبي في نفوس الشباب ومساعدتهم على قضاء أوقات الفراغ في الأنشطة والبرامج الإيجابية لتعزيز الهوية الوطنية، وتطوير المهارات والاستفادة من التجارب الميدانية في رفع مستوى القدرات.​

وأكد محمد إبراهيم كاسين، رئيس اللجنة العليا المنظمة أن النشاط الصيفي يستمر لمدة 21 يوماً مع بدء العطلة الصيفية، ويتضمن كرة القدم، شد الحبل، التجديف، كرة الطائرة وركوب الخيل والسباحة، إلى جانب مسابقات تراثية، بحضور أولياء الأمور في جميع أيام الأسبوع عدا الجمعة والسبت خلال الفترة المسائية.

وأضاف: البرنامج الصيفي المقرر يحظى بدعم سمو ولي عهد رأس الخيمة في إطار اهتمامه بترسيخ روح الهوية الوطنية في نفوس الشباب لخدمة الوطن والوفاء له.​

وكشف كاسين عن توفير جميع وسائل السلامة للمشاركين في المعسكر بالتعاون مع الدفاع المدني والإسعاف والإنقاذ بما يضمن تحقيق أعلى معدلات التميز في الأنشطة والبرامج والفعاليات الضرورية للشباب في المراحل العمرية المختلفة.

وتابع: مجلس إدارة الجمعية ضم أعضاء إلى اللجنة العليا المنظمة من أشخاص خارج المجلس بالثقة الكبيرة في قدراتهم التي تؤهلهم للاضطلاع بدورهم المنشود في دعم نجاح المعسكر الصيفي.​