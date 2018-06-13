جوهرة البرازيل على أبواب الريال

سان خوسيه (د ب أ)

أكد خوسيه كارلوس بيريس، رئيس نادي سانتوس البرازيلي، أن لاعب ناديه رودريجو جويس، أحد أبرز اللاعبين الصاعدين في البرازيل في الوقت الراهن، سينتقل إلى ريال مدريد الإسباني، وأنه لم يتبق لإتمام الصفقة سوى التوقيع على العقود.

ويلعب رودريجو المولود في العام 2001 ضمن التشكيلة الأساسية لنادي سانتوس، وسجل هذا الموسم خمسة أهداف في بطولة الدوري البرازيلي لكرة القدم.

وكشف بيريس عن أن توقيع عقود انتقال اللاعب البرازيلي الشاب «جوهرة البرازيل» إلى ريال مدريد يتوقف على تحقق بعض الأشياء الصغيرة، مثل الاتفاق على إقامة مباريات ودية بين الناديين الإسباني والبرازيلي، وحصول الأخير على مبالغ مالية معينة في حال فاز رودريجو بلقب أفضل لاعب في العالم.

وذكر نيك اركوري، وكيل أعمال رودريجو، في مقابلة مع قناة «سبورت انتراتيبو»، أن اللاعب البرازيلي أجرى الفحوص الطبية اللازمة لانتقاله إلى صفوف ريال مدريد.

وطبقاً لما ذكره موقع «سبورت تي في» على «الإنترنت»، سيدفع ريال مدريد 45 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات رودريجو، الذي سوف ينتقل إلى العيش في إسبانيا في يوليو 2019 بعد أن يكمل عامه الثامن عشر. وكان النادي الإسباني قد دفع مبلغاً مماثلاً لضم البرازيلي الآخر فينيسيوس جونيورز «17 عاماً»، الذي يعد أيضاً أحد المواهب الكبيرة الصاعدة في الكرة العالمية، ويلعب حالياً ضمن صفوف فلامنجو البرازيلي ومن المقرر أن ينضم إلى صفوف ريال مدريد في منتصف يوليو المقبل، عقب انتهاء المونديال مباشرة.