ليمار من موناكو إلى أتلتيكو

باريس (أ ف ب)

أعلن ناديا موناكو الفرنسي وأتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم أنهما توصلا «إلى اتفاق مبدئي» حول انتقال الدولي الفرنسي توما ليمار من الأول إلى الثاني.

وقال موناكو، وصيف بطل الدوري الفرنسي في الموسم المنصرم، «الناديان سيتابعان العمل في الأيام المقبلة من أجل إيجاد اتفاق نهائي» بخصوص انتقال ليمار الموجود في روسيا مع منتخب بلاده لخوض مونديال 2018.

وذكر مصدر قريب من الملف أن قيمة الانتقال تقارب 75 مليون يورو، ورفض اللاعب «12 مباراة دولية و3 أهداف».

وانتقل ليمار إلى نادي الإمارة الفرنسية عام 2015 قادماً من كاين مقابل 4 ملايين يورو، وساهم في إحرازه لقب بطل الدوري في 2017، ومشاركته في دوري أبطال أوروبا، محققاً المطلوب منه.

وأصبح لاعب الوسط الدولي «22 عاماً» مطلوباً من أندية عدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد عرض ليفربول نحو 90 مليون يورو، وأرسنال 100 مليون يورو للحصول على خدماته في الموسم الماضي. لكن بعد أن سجل ثنائية في مرمى هولندا «4 - صفر» في 31 أغسطس 2017، قاومت إدارة موناكو الإغراءات المالية القادمة من الأندية الإنجليزية.

وقد يكون ضم ليمار من قبل وصيف بطل الدوري الإسباني وبطل الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» بفوزه في النهائي على مرسيليا الفرنسي 3-صفر، مقدمة للاستغناء عن مواطنه أنطوان جريزمان لصالح برشلونة، بطل الدوري الإسباني.

وشاءت المصادفة أن يتعرض ليمار لإصابة بالغة في كتفه في مباراة فريقه مع بشيكتاش التركي ضمن دوري أبطال أوروبا، فلم تكن حصيلة في نهاية عام 2017 جيدة بالنسبة إليه.