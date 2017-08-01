الأهلي والفيصلي «حوار مكرر» في نصف النهائي

الإسكندرية (الاتحاد)

أسفرت قرعة نصف نهائي البطولة العربية لكرة القدم، المقامة في ضيافة مصر حالياً، عن مواجهة «مكررة» بين الأهلي المصري والفيصلي الأردني، على ملعب برج العرب، في الساعة الثامنة مساء غد «الأربعاء» بتوقيت القاهرة «الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي»، بينما يواجه الترجي التونسي نظيره الفتح الرباطي المغربي، على استاد الإسكندرية في التوقيت نفسه بعد غد «الخميس»، ويلتقي الفائزان في المباراة النهائية المقرر لها 6 أغسطس الجاري.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة عقدت مؤتمراً صحفيًا بمدينة بالإسكندرية لإجراء القرعة، بحضور ممثلين عن الأندية الأربعة المتأهلة إلى «مربع الذهب»، وهي: الفيصلي متصدر المجموعة الأولى بـ9 نقاط، والفتح الرباطي متصدر المجموعة الثانية بـ5 نقاط، والترجي التونسي متصدر المجموعة الثالثة بـ9 نقاط، والأهلي صاحب أفضل مركز ثانٍ في المجموعات الثلاث برصيد 6 نقاط في المجموعة الأولى.

وفاز الفيصلي في أولى مبارياته بالبطولة على الأهلي بهدف في افتتاح منافسات المجموعة الأولى، قبل أن يتأهل الفريقان إلى الدور الثاني، كأول المجموعة وأفضل ثاني في المجموعة، وتفرض القرعة مواجهة جديدة بينهما ضمن منافسات نصف النهائي.

يذكر أن اللجنة المنظمة قررت إجراء قرعة مفتوحة بين الفرق المتأهلة إلى نصف النهائي دون التقيد بأي محظورات، نظراً لأن عدد الفرق المشاركة في البطولة اقتصر على 12 فريقاً فقط تتنافس في 3 مجموعات، تأهل منها الثلاثة الأوائل مع أفضل ثان، وهو ما أثار احتجاج النادي الفيصلي على اعتبار أن هذا التعديل لم يكن منصوصاً عليه في لائحة البطولة، وأن التعديل بأجراء قرعة بدلاً من المواجهات المباشرة لم يصل لبعثة الفريق.