بدء العد التنازلي لمهرجان أبوظبي للشطرنج

أبوظبي (الاتحاد)

بدأ العد التنازلي لانطلاقة مهرجان أبوظبي الدولي الـ 24 للشطرنج الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي خلال الفترة من 13 وحتى 23 أغسطس الجاري، وسط مشاركة أكثر من 500 لاعب ولاعبة من 55 جنسية، بينهم 140 لاعباً ولاعبة من الأساتذة.

وتتزامن إقامة المهرجان مع عام الخير، حيث أعلنت اللجنة المنظمة عن تقديم رسوم المشاركة لهيئة الهلال الأحمر، مع فتح باب المساهمة أمام المشاركين كافة طول فترة المهرجان الذي تبلغ جملة جوائزه النقدية أكثر من 65 ألف دولار.

وعقدت اللجنة المنظمة اجتماعاً مساء أمس الأول بمقر نادي أبوظبي للشطرنج برئاسة حسين عبد الله الخوري رئيس مجلس إدارة النادي، بحضور سعيد أحمد عضو اللجنة رئيس لجنة الحكام وإبراهيم إسماعيل المهيري نائب مدير المهرجان، وعدد من مسؤولي اللجان الفرعية المساعدة، وتم خلال الاجتماع متابعة تشكيل اللجان الفرعية المساندة ومتابعة متطلبات المهرجان واستعراض أسماء المشاركين.

واعتمدت اللجنة قائمة الكوادر الوطنية المشاركة في تحكيم بطولات المهرجان، وأثنت على المشاركة النسائية المميزة لإدارة المباريات بقيادة هبه العلي، المزون الحميري، آمنة النعيمي، ونوف الحمادي، وضمت القائمة بجانب الطاقم الدولي المكون من سعيد أحمد الخوري رئيس لجنة الحكام عبدالله مراد المازمي ومنصور التميمي وخليفة محمد وآخرين وتقرر أن تعقد ورشة للجنة حكام المهرجان قبل انطلاقة فعالياته للوقوف على المستجدات التي طرأت على قانون الشطرنج.

وحددت اللجنة المنظمة ظهر يوم الأحد المقبل موعداً لمؤتمر المهرجان بفندق دوست ثاني للوقوف على آخر المستجدات، وفي مقدمتها رعاية حفل الافتتاح وضيوف الحفل، وشكل حفل الافتتاح البسيط وفقرات الحفل.