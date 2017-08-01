هيا بنت الحسين تلقي الكلمة الافتتاحية في مؤتمر رياضة المرأة

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، تلقي حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الأميرة هيا بنت الحسين، الكلمة الافتتاحية الرئيسة في المؤتمر الدولي لرياضة المرأة هذا العام، والذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» خلال الفترة من 6 - 7 نوفمبر. وتشارك سمو الأميرة هيا بخبرتها الواسعة كناشطة في الأعمال الإنسانية، وقائدة، ورياضية أولمبية، وعضو في اللجنة الأولمبية الدولية، والرئيسة السابقة للاتحاد الدولي للفروسية أمام كوكبة من رواد قطاع الرياضة، وألمع الرياضيين، والطلبة والأكاديميين.

وتقام النسخة الرابعة من المؤتمر الدولي لرياضة المرأة تحت شعار «إلهام الأجيال»، ويشتمل المؤتمر على محاضرتين رئيستين، وست حلقات نقاش، ومجموعة متنوعة من ورش العمل والمعارض التي يقيمها رعاة المؤتمر، ومجموعة متنوعة من المؤسسات المهتمة بالقطاع الرياضي.

وحظي المؤتمر الذي تنظمه أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية برئاسة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، بسمعة مرموقة كمنصة تعنى بمعالجة القضايا المتعلقة بالرياضة النسائية، بالإضافة إلى كونه يمثل فرصة فريدة للتواصل بين الرياضيين والمهنيين في قطاع الأعمال، كما يعكس المؤتمر رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في جعل الرياضة عنصراً أساسياً من الحياة اليومية للسيدة الإماراتية.

وتمتلك سمو الأميرة هيا بنت الحسين تاريخاً حافلاً في الرياضة، حيث بدأت من سن الـ13، عندما أصبحت أول امرأة تمثل الأردن على الصعيد الدولي في قفز الحواجز، وفي عام 1992، أصبحت أول سيدة تفوز بالميدالية العربية للفروسية عندما عانقت برونزية الألعاب العربية للفروسية. وفي عام 2000، مثلت الأردن في قفز الحواجز بدورة الألعاب الأولمبية في سيدني، وحملت علم بلادها في الأولمبياد.

وإدراكاً منها للأثر الإيجابي والفاعل الذي أحدثته الرياضة على حياتها الشخصية، عملت سمو الأميرة هيا جاهدة من أجل تمكين الشابات في كل مكان من خلال الرياضة، وهو طموح انعكس على مر السنين في جهودها الدؤوبة كعضو في اللجنة الأولمبية الدولية ورئيسة الاتحاد الدولي للفروسية، وفي عام 2015، حصلت على جائزة سيدات لونجين المرموقة تقديراً لتفانيها في تطوير رياضة الفروسية.

وفي معرض حديثها عن مشاركتها في المؤتمر الدولي لرياضة المرأة 2017، قالت سمو الأميرة هيا بنت الحسين: «تلتزم الإمارات بدعم المرأة في مختلف المجالات، ويسعدني أن أشارك في فعاليات مرموقة مثل المؤتمر الدولي لرياضة المرأة، الذي يسلط الضوء على دور الدولة في تمكين المرأة بجميع أنحاء العالم. ويشرفني بلا شك أن أقدم الدعم لهذه المبادرة الملهمة التي تطلقها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك».

وأضافت: «لقد ساعدت الرياضة في صقل شخصيتي كما ترونها اليوم، فقد لمست الدور الرائع الذي يمكن أن تلعبه الرياضة في تحسين حياة الإنسان ومساعدة الأفراد على النمو والتطور. ويحدوني الأمل في أن تتاح الفرصة لكل فتاة في العالم للانخراط في عالم الرياضة والإحساس بالشغف والمتعة التي تمنحها هذه التجربة. وأعتقد أنه من خلال تعزيز الرياضة كأسلوب حياة، يمكننا بناء الأساس لمستقبل أكثر صحة وسعادة لمجتمعاتنا، وهي الرؤية التي تتبناها أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية في هذا الحدث المتميز. وإنني أتطلع إلى مشاركة تجربتي الشخصية وتعزيز تلك الرؤية خلال المؤتمر الدولي لرياضة المرأة في نوفمبر المقبل».