«شهم» لـ «ياس» يحلق بلقب بري دو سابليه الفرنسي

أبوظبي (الاتحاد)

سطر المهر غير المهزوم «شهم» لـ «ياس» لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، فوزه الثاني على التوالي، حين حلق بلقب سباق بري دو سابليه لمسافة 1700 متر والمخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق البالغ جائزته المالية 10 آلاف يورو، والذي أقيم أمس الأول في مضمار بومبادور الفرنسي، بحضور جمهور غفير من محبي سباقات الخيل العربية.

ودخل «شهم» البالغ من العمر أربع سنوات والمنحدر من نسل «مهاب» والفرس «هبوب» إلى السباق بعد فوزه بفارق 6 أطوال في سباق بري فيرناندو فلوتيه، والذي أقيم في مضمار مونتابان الفرنسي لمسافة 2250 متراً في 18 يونيو الماضي، مسجلاً زمناً وقدره 2:32:90 دقيقة.

واثبت «شهم» حسن ترشيحه بعد أن قدم أداء فوق العادة ليتفوق بفارق 3,5 طول عن «حزام» بإشراف توماس فورسي وبقيادة مكسيم اوبري، فيما جاء في المركز الثالث «كشمير» بإشراف اليزابيث بيرنارد وبقيادة مكسيم فولون، وسجل البطل زمناً وقدره 1:44:20 دقيقة.

واجتمع في حلبة السباق الذي أقيم على المضمار العشبي، 11 خيلا، وكان «شهم» يحمل الوزن الأعلى بين الخيول وقدره 61 كجم، بسبب فوزه السابق، ولكن على الرغم من ذلك تمكن من اجتياز جميع العقبات التي واجهته ليدون اسمه في قائمة النجوم الواعدة والقادمة بقوة إلى سلم المجد في السباقات العالمية.

وبالعودة إلى مجريات السباق البالغ طوله 1700 متر، لم يترك «شهم» أي شاردة أو واردة ليحقق فوزه المستحق وبسهولة كاملة، ليتفوق على الخيول الأكبر منه سناً للمرة الثانية على التوالي.

وأعرب مسلم العامري مدير «ياس» لإدارة سباقات الخيل عن تقديره الإنجاز الكبير الذي حققه المهر الواعد «شهم» بالفوز بسباق بري دو سابليه للخيول العربية الأصيلة والذي أقيم على مضمار بومبادور الفرنسي.

وأكد على التطور الكبير الذي قدمه «شهم» المولود في مزرعة الوثبة ستاليونز من نسل الفحل «مهاب»، وذلك بفضل الدعم الكبير من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وقال: «فخورون بالإنجاز الذي تحقق حيث يملك المهر قدرات كبيرة وإمكانات واضحة تؤهله للمنافسة على ألقاب السباقات الدولية الكبرى».

وأضاف «إن الإنجاز الذي تحقق هو بمثابة امتداد للإنجازات الكبيرة والانتصارات التي حققتها خيول سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في مختلف المحافل إذ بات حضورها كبيراً وتنافسها على الألقاب محل تقدير وإعجاب الجميع.