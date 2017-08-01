لبنان يختتم البطولة الوطنية الخامسة لجمال الخيول

بيروت (الاتحاد)

اختتمت أمس الأول، بطولة لبنان الوطنية الخامسة لجمال الخيول العربية الأصيلة المنتجة محلياً بتتويج المرابط الفائزة بفوارق ضئيلة، حيث شاركت نخبة من الخيول في البطولة التي أقيمت على مدى يومي السبت والأحد الماضيين في بلدة رياق البقاعية، بتنظيم لجنة مربي الخيول العربية في لبنان، وبرعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة على كأسي الوثبة ستاليونز، تحت شعار عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة.

حضر حفل الختام هزاع أحمد المنصوري القائم بالأعمال، القنصل العام للسفارة لدى لبنان، ولارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «إيفهرا»، مدير عام الوثبة ستاليونز، رئيس لجنة سباقات السيدات في الاتحاد الدولي «إفهار».

كما حضر الحفل جمهور كبير من مربي الخيول العربية والمهتمين برياضة جمال الخيل العربي، وحشد كبير من الشخصيات السياسية والعسكرية والاجتماعية والمهتمين.

وفاز بلقب البطولة، والميدالية الذهبية في بطولة الأفحل من الفئة العاشرة إلى الفئة الثانية عشر «أف فالكونز» لمحمد العريبي، ونال الفضية «أوكسيدوس» لمحمد الحشيمي، فيما نال الميدالية البرونزية «أراغون» لياسر دحروج.