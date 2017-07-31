«الأهلي المتحد» ..311 مليون دولار أرباحاً صافية في 6 أشهر

دبي (الاتحاد)

سجل البنك الأهلي المتحد أرباحاً صافية قياسية عائدة لمساهميه بلغت 311.3 مليون دولار لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2017، بنمو قدره 3.4%، بالمقارنة مع الفترة النصفية نفسها من العام 2016، والتي بلغت أرباحها 301.2 مليون دولار، في حين سجل الربع الثاني من العام الجاري ربحاً صافياً بلغ 151.9 مليون دولار، مرتفعا بنسبة 3.6% عن الفترة الربعية المماثلة من العام 2016 والتي بلغ صافي ربحها 146.6 مليون دولار، حسب بيان أمس.

وبلغ نصيب السهم الأساسي من الأرباح 3.9 سنت عن النصف الأول من العام 2017 ، مقابل 3.8 سنت أميركي للفترة ذاتها من العام السابق.

وقال حمد مشاري الحميضي رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد: «تشكل الربحية الجيدة المحققة للنصف الأول من هذا العام مؤشراً واضحاً على قدرة مجموعتنا المصرفية على مواصلة الوتيرة الصحية لأرباحها وإيراداتها التشغيلية حتى في ظل الظروف والأوضاع الاقتصادية الراهنة، ودليلاً على النجاحات التي تحققها في تنويع مصادر هذه الإيرادات وتقليل مستوى كلفتها ومخاطرها وتنميتها على المدى البعيد قطاعياً وجغرافياً».