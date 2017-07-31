«دانة غاز»: التفاوض مع حملة الصكوك يتعثر وسنلجأ إلى القضاء

الشارقة (الاتحاد)

قالت شركة دانة غاز، إنها سعت سعياً حثيثاً، للوصول إلى اتفاق بالتراضي مع حملة الصكوك، وحاولت التواصل مباشرة مع لجنتهم لمتابعة هذا العرض، ولكن ذلك قوبل بالرفض.

وأضافت في بيان أمس، أنها سعت إثناء إجراءات المحكمة في المملكة المتحدة إلى منع الشركة من المضي قدماً في تقديم عرض لاستبدال الصكوك وهو ما تعتقد الشركة أنه لا يصب في مصلحة حملة الصكوك. واجتمعت دانة غاز بتاريخ 27 يوليو 2017 مع ممثلين عن لجنة حملة الصكوك، وأبلغتهم أن العرض الذي كان في نية الشركة طرحه لم يعد وارداً. وبناءً عليه، فستعول الشركة على النتائج التي ستتمخض عنها إجراءات التقاضي.

وبينت أن استبدال صكوك الشركة الحالية غير القانونية وغير القابلة للتنفيذ بأداة تمويل جديدة، عكس التحسن الكبير الذي طرأ على الوضع المالي للشركة.