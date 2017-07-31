البنك العربي يتوسع في أبوظبي ويفتتح فرعاً في الزاهية

أبوظبي (الاتحاد)

افتتح البنك العربي فرعاً جديداً في أبوظبي في منطقة الزاهية، ليرتفع بذلك عدد فروعه العاملة في الإمارات إلى 8 فروع. ويأتي افتتاح هذا الفرع الجديد تماشياً مع سياسة البنك الرامية إلى تعزيز شبكة فروعه وتقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائه من خلال التواجد في مواقع مميزة وحيوية ضمن خطة عمل مدروسة، حسب بيان أمس.

وقال محمد المصري، مدير منطقة الإمارات في البنك العربي: «يأتي افتتاح فرعنا الجديد تجسيداً لخطة البنك الهادفة إلى تعزيز شبكة فروعه والتواصل مع عملائه في مختلف مواقعهم، وذلك لتقديم أفضل الحلول والخدمات المصرفية التي تلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم العصرية».

وأضاف: «يتمتع الفرع الجديد بمجموعة متكاملة من الأنظمة والتقنيات المصرفية المتطورة، وفقاً لأحدث ما تقدمه التكنولوجيا المصرفية اليوم، ضمن إشراف فريق متكامل ومتخصص من موظفينا من ذوي الخبرة والكفاءة للارتقاء بجودة الخدمة المقدمة وفق أعلى المعايير والمواصفات ضمن هذا المجال».

وتجدر الإشارة إلى أنّ الفرع الجديد يقدم لعملائه العديد من الخدمات المصرفية المميزة مثل وجود مدير علاقات عملاء مختص ببرنامج إيليت، ومسؤول خدمة عملاء مختص ببرنامج عربي بريميوم، إضافة إلى الخدمات المصرفيّة الأخرى، مثل فتح الحسابات بمختلف أنواعها والسحب والإيداع النقدي وقبول طلبات الحوالات وإصدار وقبول الشيكات وإصدار كشوف حسابات العملاء وطلبات القروض الشخصية، وقروض السيارات والقروض السكنية وبطاقات الائتمان، هذا إلى جانب الخدمات المصرفية الرقمية والتي تتيح للعملاء إتمام معاملاتهم المصرفيّة بمنتهى السهولة واليسر وعلى مدار الساعة.