أبوظبي (وام)

وقعت جمعية البيت متوحد وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أمس، اتفاقية «رعاية ذهبية» لمدة ثلاث سنوات - للمرة الثانية على التوالي - لدعم مبادرات وأنشطة الجمعية.

وتهدف مبادرات الجمعية التي تخدم المجتمع إلى توفير منصة لرد الجميل للوطن من خلال المشاركة في إنشاء وتمويل وتخطيط وتنفيذ مبادرات وبرامج وفعاليات مبتكرة للإسهام في تلبية أهم احتياجات المجتمع.

وقع الاتفاقية من جانب جمعية البيت متوحد، سيف علي القبيسي، رئيس مجلس الإدارة، ومن جانب غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، محمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس مجلس إدارة الغرفة.

وبموجب هذه الاتفاقية، تسهم غرفة أبوظبي في دعم جميع المبادرات والأنشطة الجديدة، إضافة إلى المشاركة في الفرص التطوعية التي تنظمها الجمعية في عدد من المجالات. وقال سيف علي القبيسي، رئيس مجلس إدارة جمعية البيت متوحد، إن الجمعية بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة، تقوم بتنفيذ مبادرات مجتمعية ناجحة يستفيد منها المجتمع وأفراده في المجالات كافة، وتوفر منصات وفرصاً متعددة للجميع في طرح الأفكار أو تمويل وتنفيذ برامج وفعاليات مبتكرة لها أثر إيجابي في المجتمع.

من جانبه، قال محمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس مجلس إدارة الغرفة «إن من شأن هذا الأمر تعزيز المشاركات المجتمعية للغرفة، والعمل لخدمة الوطن والمواطنين، بما يعود عليهم بالنفع، كما أن القطاع الخاص مدعو ليسهم بشكل فاعل في دعم ورعاية الفعاليات المجتمعية والوطنية والإسهام بشكل فاعل في المسؤولية الاجتماعية من أجل الارتقاء بالعمل الاجتماعي والتطوعي، وتحمل جزء من المسؤولية تجاه وطننا ومجتمعنا، والدفع قدماً نحو تحقيق التنمية المستدامة التي ننشدها».