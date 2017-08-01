«إكسبو 2020» يقدم مليون درهم منحاً لـ 3 شركات إماراتية ناشئة

دبي (الاتحاد)

منح «إكسبو 2020» منحاً بـ3 ملايين درهم لـ 3 شركات إماراتية ناشئة ضمن برنامج «إكسبو لايف لمنح الابتكار المؤثر»، المعني بتمويل وتسريع حلول مبتكرة تسهم في تحسين حياة البشر وحماية كوكب الأرض، من خلال تمويل المشروعات الاجتماعية والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة من مختلف أنحاء العالم.

وقام برنامج «إكسبو لايف»، الذي تم إطلاقه يناير الماضي، بجولة تجريبية لجمع طلبات المرحلة الأولية. وشهدت الجولة 575 طلب مشاركة، تم ترشيح 33 مشروعاً منها للقائمة المختصرة، ثم اختيار 28 مشروعاً للحصول على الدعم، بعد استعراضها مباشرة أمام لجنة تقييم في دبي من 20 إلى 22 مارس الماضي. وسيعتمد توفير دعم إضافي لهذه المشروعات، حسب التقدم الذي يمكن أن تحرزه لاحقاً.

وحصلت شركة «سمارت ليبور» التي توفر منصة تعليمية رقمية بلغات متعددة للعمال غير المتعلمين، على منحة من «إكسبو لايف» للارتقاء بالعمالة. وقال أبو معاذ مؤسس الشركة: «هناك 2.2 مليون عامل في الإمارات ونحو 16.5 مليون بالشرق الأوسط، يواجهون تحديات يومية بسبب نقص تحصيلهم العلمي، ما ينعكس سلباً على إنتاجيتهم، لذا قررنا أن نوفر لهم مهارات حياتية بلغاتهم».

وأضاف: «لتشجيعهم على التحصيل، نوفر لهم مكافآت مثل قسائم لشراء الأطعمة أو اتصالات مجانية بذويهم. وتابع: «إضافة إلى ذلك فإننا نوفر قيمة مضافة توائم احتياجاتهم. ولدينا حالياً خدمة تسجيل الأخبار نستطيع من خلالها الإبلاغ عن الحوادث المتعلقة بالصحة والسلامة وتوفير تقديم اقتراحات من خلال رسائل صوتية وإرسال صور من دون الحاجة إلى كتابة أي شيء».

وستستخدم منحة «إكسبو لايف» أيضاً في تطوير مزارع نموذجية تدار من الداخل في الدولة. وقالت ديونيسيا أنجيليكي ليرا من شركة «المركز الدولي للزراعة الملحية»، إن 15% من المزارعين في المنطقة يستخدمون وحدات إزالة ملوحة في مزارعهم لمعالجة المياه الجوفية، إلا أن الشوائب والأملاح المنزوعة تعاد إلى التربة، ما يزيد تلوث المياه الجوفية».

وأضاف: «من هنا تتجلى أهمية منحة إكسبو لايف، لأنها ستدعم جهودنا في تطوير مزارع نموذجية ساحلية وداخلية، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة والمياه الشديدة الملوحة الناتجة عن عمليات التحلية ومياه البحر ومياه المزارع السمكية، في أعمال الزراعة. وهذا من شأنه تعزيز الأمن الغذائي وأمن الدخل ودعم المجتمعات الزراعية التي تجد صعوبات في الإنتاج في بيئات صحراوية».

أما الفائز الثالث بمنحة «إكسبو لايف»، فهي شركة «Ver2 إنفورميشنال تكنولوجي»، التي تعمل في مجال التعليم والصحة. وهي منصة للخدمات الصحية عبر الإنترنت تستخدم شبكة التواصل لحل أكبر التحديات الصحية. وستساعد المنحة «Ver2» لمساعدتها على تطوير نموذج رعاية صحية متسلسل ويمكن تطبيقه في مختلف أنحاء أفريقيا.

من جانبه، قال يوسف كايرز نائب رئيس «إكسبو لايف»، إن ما يميّز هذا البرنامج أن المشاركين فيه لم يأتوا للمنافسة، بل جاؤوا من أجل التعاون والتواصل وبناء روابط وعلاقات جديدة، الأمر الذي يعد جوهر الموضوع الرئيسي للحدث العالمي المرتقب وهو تواصل العقول وصنع المستقبل، وسيعرض المشاركون مشروعاتهم أمام ملايين الزوار للمعرض المرتقب.