35.3 % نمواً في حركة المسافرين عبر مطار« دبي ورلد سنترال»

دبي (الاتحاد)

سجلت حركة المسافرين عبر مطار دبي ورلد سنترال نمواً قياسياً نسبته 35.3% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة المناظرة من العام 2016.

وحسب تقرير صادر عن مطارات دبي أمس، ارتفع عدد المسافرين في الأشهر الستة الأولى من العام إلى 554 ألفاً و993 مسافراً مقارنة مع 410 آلاف و278 مسافراً في الفترة المناظرة من العام 2016.

وأرجعت مطارات دبي هذا الارتفاع إلى الزيادة المستمرة في أعداد المسافرين خلال الربع الثاني من العام، التي وصل فيها عدد المسافرين إلى 221 ألفاً و213 مسافراً مقارنة مع 152 ألفاً و465 مسافراً في الفترة المناظرة من العام 2016 بارتفاع نسبته 45,1%.

واحتلت أوروبا الشرقية مقدمة الأسواق من حيث إجمالي أعداد المسافرين خلال النصف الأول من العام، بإجمالي مسافرين قدره 207 آلاف و798 مسافراً تلتها دول الخليج العربي بإجمالي 170 ألفاً و424 مسافراً وأوروبا الغربية بإجمالي 61 ألفاً و459 مسافراً وشبه القارة الهندية بإجمالي 55 ألفاً و785 مسافراً.

وعلى صعيد عدد الرحلات، وصل عدد الحركات الجوية عبر المطار خلال النصف الأول من العام إلى 18 ألفاً و371 حركة مقارنة مع 20 ألفاً و656 حركة في الفترة المناظرة من العام 2016 بانخفاض نسبته 11,1%، بينما ارتفع متوسط عدد الركاب لكل رحلة خلال النصف الأول 121 راكباً، بزيادة 34,4% مقارنة مع 90 راكباً خلال الفترة نفسها من العام 2016.

وعلى صعيد الشحن الجوي بلغ حجم الشحن عبر مطار دبي ورلد سنترال في النصف الأول من العام الجاري، 443 ألفاً و835 كلج من الشحن بزيادة نسبتها 3.2% مقارنة مع 430 ألفاً و132 كلج في الفترة نفسها من العام 2016.

وتعليقاً على هذه الأرقام قال جمال زعل نائب الرئيس للعمليات في مطار دبي ورلد سنترال «حقق مطار دبي ورلد سنترال نمواً جيداً في حركة المسافرين ونتطلع إلى مواصلة هذا النمو خلال الفترة المتبقية من العام». وأضاف زعل «مطار دبي ورلد سنترال يعتبر في الوقت الراهن واحداً من أفضل 20 مركزاً دولياً للشحن الجوي حول العالم، وندرس ما من شأنه تعزيز عمليات نقل الركاب منه خلال الفترة المقبلة، خاصة أن المطار يشهد حالياً، تنفيذ برنامج التوسعة لرفع طاقته الاستيعابية إلى 26 مليون مسافر سنوياً بحلول 2018».

ويخدم مطار دبي ورلد سنترال حالياً 8 شركات طيران تشغل ​​95 رحلة أسبوعياً في المتوسط إلى 14 وجهة دولية وهو موطن لـ 26 مشغلا للشحن يعملون على 70 وجهة في جميع أنحاء العالم.