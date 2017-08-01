«الدار» تطلق 4 مشاريع جديدة توفر 1200 شقة في 6 أشهر

حوار - سيد الحجار
تبدأ شركة الدار العقارية الأعمال الإنشائية في 4 مشاريع جديدة في أبوظبي في فترة تمتد بين 6 و 9 أشهر، حسب طلال الذيابي الرئيس التنفيذي للتطوير في الشركة، موضحاً أن المشاريع الأربعة توفر نحو ألف شقة سكنية، و192 شقة فندقية، وفندقين ومساحات تجزئة.
وقال الذيابي لـ «الاتحاد» إن المشاريع الجديدة تشمل 636 وحدة سكنية ضمن مشروع «ذا بردجز»، وكذلك مشروع شمس مارينا الذي يضم فندق «فيدا شاطئ جزيرة الريم أبوظبي»، ويوفر أيضاً 329 شقة سكنية، و192 شقة فندقية، موضحاً أن المشروع الثالث عبارة عن إضافة مساحات تجزئة وتوسعة في «ياس مول»، وأخيراً مشروع إنشاء فندق «ياس مول».
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وأوضح الذيابي أن مشروع «شمس مارينا» سيتألف من 4 أبراج، منها برج فندقي، وبرجان سكنيان، وبرج للشقق الفندقية، مضيفاً أن «الدار» وقعت خلال شهر أبريل الماضي اتفاقية مع «فيدا للفنادق والمنتجعات»، التابعة لـ «مجموعة إعمار للضيافة»، لتشغيل الفندق، حيث من المقرر انطلاق الأعمال الإنشائية لمشروع «فيدا» خلال العام الجاري، على أن يتم الانتهاء منها في 2020.
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