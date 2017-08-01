تقسيط فواتير «ديوا» من دون رسوم

دبي (الاتحاد)
وقّع بنك الإمارات دبي الوطني اتفاقية مع هيئة كهرباء ومياه دبي تتيح لمتعامليه تقسيط مبالغ فواتير الهيئة حتى 12 شهراً دون أية فوائد أو رسوم إضافية. وللاستفادة من هذه الخاصية، يجب على المتعاملين تسديد الفواتير التي تبلغ قيمتها 500 درهم أو أكثر أو باستخدام بطاقاتهم الائتمانية الصادرة عن بنك الإمارات دبي الوطني.
وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «نسعى دائماً إلى اعتماد سبل وآليات مبتكرة ترتقي بجودة خدماتنا وتحقق سعادة المتعاملين، وتوفر الخدمة ميزة إضافية تتيح تقسيط قيمة فواتير الهيئة، وتساهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم بما يحقق السعادة للجميع».
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