تقسيط فواتير «ديوا» من دون رسوم

دبي (الاتحاد)

‬وقّع ‬بنك ‬الإمارات ‬دبي ‬الوطني ‬اتفاقية ‬مع ‬هيئة ‬كهرباء ‬ومياه ‬دبي ‬تتيح ‬لمتعامليه ‬تقسيط ‬مبالغ ‬فواتير ‬الهيئة ‬حتى ‬12 ‬شهراً ‬دون ‬أية ‬فوائد ‬أو ‬رسوم ‬إضافية. ‬وللاستفادة ‬من ‬هذه ‬الخاصية، ‬يجب ‬على ‬المتعاملين ‬تسديد ‬الفواتير ‬التي ‬تبلغ ‬قيمتها ‬500 ‬درهم ‬أو ‬أكثر ‬أو ‬باستخدام ‬بطاقاتهم ‬الائتمانية ‬الصادرة ‬عن ‬بنك ‬الإمارات ‬دبي ‬الوطني.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «نسعى دائماً إلى اعتماد سبل وآليات مبتكرة ترتقي بجودة خدماتنا وتحقق سعادة المتعاملين، وتوفر الخدمة ميزة إضافية تتيح تقسيط قيمة فواتير الهيئة، وتساهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم بما يحقق السعادة للجميع».

من جانبه، قال عبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي للعمليات، في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني «يحرص البنك على طرح خدمات مبتكرة من شأنها تحسين وتسهيل حياة الأفراد المقيمين في الإمارة. لذا يسرنا التعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي لتزويد عملائنا بخيار تقسيط قيمة الفواتير من دون أية فوائد أو رسوم إضافية عبر منصاتنا الإلكترونية، ما يتيح لهم مزيداً من الراحة والمرونة».