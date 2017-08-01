«غرفة الشارقة» تجذب 3108 شركات جديدة النصف الأول

الشارقة (الاتحاد)
انضمت 3108 شركات جديدة إلى عضوية غرفة تجارة وصناعة الشارقة خلال النصف الأول من العام الحالي، ما رفع إجمالي عدد أعضاء الغرفة إلى 67796 عضواً، بنمو 4.8%.
وبلغ إجمالي العضويات الجديدة والمجددة في غرفة الشارقة 33215 عضوية مع نهاية النصف الأول من العام 2017، مقارنةً بـ32862 عضوية خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو 1%، حسب بيان للغرفة أمس.
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وبدوره قال خالد بن بطي الهاجري، مدير عام غرفة الشارقة إن استراتيجية الغرفة في خدمة المتعاملين تقوم على ركائز أساسية وهي خدمة العميل بضغطة زر، وتبسيط الإجراءات، وغرس السعادة والرضا لدى ممارسته الأعمال، الأمر الذي يؤدي بطبيعة الحال إلى تسريع عجلة النمو والتطور.
من جانبه، توقع عبد العزيز محمد شطاف، مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء في غرفة الشارقة، أن يتخطى إجمالي عدد أعضاء الغرفة مع نهاية العام الحالي حاجز الـ 70 ألف عضو، خصوصاً مع استمرار جهود الغرفة لجذب المزيد من الشركات الخارجية إلى الإمارة، سواء من خلال المشاركات الخارجية في الفعاليات الاقتصادية المتنوعة، أو عبر الترويج المدروس وبيئة أعمالها أمام المستثمرين ورجال الأعمال.