«غرفة الشارقة» تجذب 3108 شركات جديدة النصف الأول

الشارقة (الاتحاد)

انضمت 3108 شركات جديدة إلى عضوية غرفة تجارة وصناعة الشارقة خلال النصف الأول من العام الحالي، ما رفع إجمالي عدد أعضاء الغرفة إلى 67796 عضواً، بنمو 4.8%.

وبلغ إجمالي العضويات الجديدة والمجددة في غرفة الشارقة 33215 عضوية مع نهاية النصف الأول من العام 2017، مقارنةً بـ32862 عضوية خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو 1%، حسب بيان للغرفة أمس.

وبلغت نسبة تجديد العضوية إلكترونياً من إجمالي العضويات خلال النصف الأول من العام الحالي 99%، بنمو كبير مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت فيها النسبة 67.7%. وقال عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة إن الإقبال العالمي من المستثمرين ورجال الأعمال على الإمارة ازداد ونما نتيجة الإنجازات التي سطرتها الإمارة في ظل تضافر عوامل متعددة منها رؤية القيادة الحكيمة، وموقع الإمارة الاستراتيجي كهمزة وصل بين أسواق المنطقة، وتطور التشريعات والقوانين المنظمة والمحفزة لنمو الأعمال، إضافة إلى وفرة الفرص في مختلف القطاعات الاقتصادية».

وبدوره قال خالد بن بطي الهاجري، مدير عام غرفة الشارقة إن استراتيجية الغرفة في خدمة المتعاملين تقوم على ركائز أساسية وهي خدمة العميل بضغطة زر، وتبسيط الإجراءات، وغرس السعادة والرضا لدى ممارسته الأعمال، الأمر الذي يؤدي بطبيعة الحال إلى تسريع عجلة النمو والتطور.

من جانبه، توقع عبد العزيز محمد شطاف، مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء في غرفة الشارقة، أن يتخطى إجمالي عدد أعضاء الغرفة مع نهاية العام الحالي حاجز الـ 70 ألف عضو، خصوصاً مع استمرار جهود الغرفة لجذب المزيد من الشركات الخارجية إلى الإمارة، سواء من خلال المشاركات الخارجية في الفعاليات الاقتصادية المتنوعة، أو عبر الترويج المدروس وبيئة أعمالها أمام المستثمرين ورجال الأعمال.