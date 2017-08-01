فنادق أبوظبي تستقطب 2.3 مليون نزيل في 6 أشهر

رشا طبيلة (أبوظبي)
ارتفع نزلاء فنادق أبوظبي خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 2.28 مليون نزيل، مقارنة مع 2.1 مليون نزيل بنمو 7%، حسب بيانات هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.
وأشارت البيانات إلى أن المنشآت الفندقية في أبوظبي سجلت معدلات إشغال وصلت إلى 70% خلال النصف الأول، وبلغ إجمالي الإيرادات 2.77 مليار درهم، وناهز متوسط إقامة النزيل الفندقي 2.6 ليلة، وتجاوز متوسط سعر الغرفة الفندقية 257 درهماً لليلة.
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وتفصيلاً حول البيانات للنصف الأول، تصدر السوق المحلي المرتبة الأولى في عدد النزلاء بواقع 702 ألف نزيل، مقارنة مع 685 ألف نزيل في الفترة نفسها من العام الماضي بنمو 2.5%، أما بالنسبة للأسواق الخارجية، فتعود الصين لتتصدر القائمة بواقع 186 ألف نزيل، مقارنة مع 119 ألف نزيل بنمو 56%، وتأتي الهند في المرتبة الثانية بواقع 165 ألف نزيل، مقارنة مع 152 ألف نزيل بنمو 8.5%، ويليها السوق البريطاني بواقع 118 ألف نزيل، مقارنة مع 116 ألف نزيل بنمو 1.7%.
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