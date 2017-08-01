فنادق أبوظبي تستقطب 2.3 مليون نزيل في 6 أشهر

رشا طبيلة (أبوظبي)

ارتفع نزلاء فنادق أبوظبي خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 2.28 مليون نزيل، مقارنة مع 2.1 مليون نزيل بنمو 7%، حسب بيانات هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.

وأشارت البيانات إلى أن المنشآت الفندقية في أبوظبي سجلت معدلات إشغال وصلت إلى 70% خلال النصف الأول، وبلغ إجمالي الإيرادات 2.77 مليار درهم، وناهز متوسط إقامة النزيل الفندقي 2.6 ليلة، وتجاوز متوسط سعر الغرفة الفندقية 257 درهماً لليلة.

وقال سيف سعيد غباش، مدير عام هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة: «شكل عيد الفطر المبارك منصة مهمة لتعزيز هذه الإحصاءات مع استقبال أعداد قياسية من الزوار، وتسجيل العديد من فنادقنا الرائدة نسبة إشغال كاملة تقريباً، يضاف إلى ذلك «موسم صيف أبوظبي» الذي تشهد فعالياته إقبالاً جيداً حتى الآن، ونتوقع لبقية عروضه المسرحية والموسيقية والترفيهية، إضافة إلى العروض الترويجية المميزة للفنادق ومراكز التسوق، أن تسهم في تعزيز الطلب خلال شهر أغسطس».

وتفصيلاً حول البيانات للنصف الأول، تصدر السوق المحلي المرتبة الأولى في عدد النزلاء بواقع 702 ألف نزيل، مقارنة مع 685 ألف نزيل في الفترة نفسها من العام الماضي بنمو 2.5%، أما بالنسبة للأسواق الخارجية، فتعود الصين لتتصدر القائمة بواقع 186 ألف نزيل، مقارنة مع 119 ألف نزيل بنمو 56%، وتأتي الهند في المرتبة الثانية بواقع 165 ألف نزيل، مقارنة مع 152 ألف نزيل بنمو 8.5%، ويليها السوق البريطاني بواقع 118 ألف نزيل، مقارنة مع 116 ألف نزيل بنمو 1.7%.