الانتخابات الفرنسية.. وحظوظ «الاشتراكيين»

جريجوري فيسوتشي *

في أثناء المنافسات التمهيدية في الحزب «الاشتراكي» الفرنسي، جذب متصدر المنافسة ورئيس الوزراء لفترة واحدة «مانويل فالس» زهاء 150 مواطناً فقط لحضور فاعلية ضمن حملته الانتخابية في شمال غرب فرنسا يوم الثلاثاء الماضي.

وفي الليلة التي قبلها، احتشد 2800 شخص للاستماع إلى وزير اقتصاده السابق «إيمانويل ماكرون» في قرية قريبة، بينما انتظر ألف شخص آخر خارج القاعة.

ومنذ أن استقال «ماكرون» من الحكومة العام الماضي لخوض سباق الرئاسة كمستقل، زادت معدلات تأييده بصورة ثابتة، بينما مُني «الاشتراكيون» بسبب انخفاض معدلات التأييد للرئيس الحالي «فرانسوا أولاند» إلى مستويات قياسية. وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «بي في إيه» في 17 يناير الجاري أن معدلات المشاركة في الانتخابات التمهيدية يمكن أن تنخفض إلى أدنى من اثنين في المئة، مقارنةً بأربعة ملايين صوَّتوا العام الماضي في المنافسات التمهيدية لحزب «الجمهوريين».. في يمين الوسط. وفي ظل ضيق الخناق بسبب زميلهم السابق في تيار الوسط، المدعوم من الحزب «الشيوعي»، «جان لو ميلينكون»، لا تعطي استطلاعات الرأي «الاشتراكيين» سوى فرصة محدودة لأي شخص تفرزه المنافسات التمهيدية التي بدأت الجولة الأولى من جولتيها أمس كي يتجاوز الجولة الأولى من الانتخابات العامة الفرنسية في أبريل المقبل.

ويقول «مارتين ميكلوت»، الباحث غير المقيم لدى «صندوق مرشال الألماني»: «إن إيمانويل ماكرون مثير للمشكلات في سباق الرئاسة الفرنسي»، مضيفاً: «فهو ليس فقط يضيّق الهوامش أمام الحزب (الاشتراكي) ويجعل المنافسات التمهيدية الحالية تبدو مثل تمرين مكلف على الفشل، لكن يبدو أنه أيضاً سيجذب كل الأصوات من الوسط».

وأعلن عدد من الشخصيات التي تتمتع بثقل في الحزب «الاشتراكي»، مثل عمدة «ليون» «جيرارد كولومب»، عن تأييدهم لـ«ماكرون»، وأكدت تقارير صحفية أن وزيرة الطاقة «سيجلون رويال» وحتى الرئيس الحالي «أولاند» ربما يدعمانه في نهاية المطاف.