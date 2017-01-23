سفارة الدولة بالأردن تنظم «واقع الخط العربي في الإمارات»

محمد عريقات (عمان)

نظمت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة ورابطة الفنانين التشكيليين في العاصمة الأردنية عمّان، محاضرة بعنوان «واقع الخط العربي في دولة الإمارات العربية المتحدة»، حاضر فيها رئيس جمعية الخطاطين ومدير تحرير مجلة حروف عربية، الخطاط والفنان التشكيلي الإماراتي خالد الجلاف، بحضور سفير دولة الإمارات بالأردن بلال البدور، وعدد من التشكيليين الأردنيين والعرب.

لفت الجلاف في محاضرته، التي أدارها الناقد حسين نشوان، إلى عدم المعرفة السائدة بأهمية فن الخط العربي، وعدم اعتباره فناً قومياً، ودعا إلى تدريس فن الخط العربي في مناهج التعليم ضمن مادة الفنون، وليس ضمن منهاج اللغة العربية وحسب، وإلى الاهتمام الإعلامي به كفن له علاقة بهوية العرب والمسلمين، وإضافة تخصص الخط العربي ضمن مناهج كليات الفنون وتوفير المنح لدراسته.

وأكد الجلاف على دور جمعية الإمارات للفنون التشكيلية وجماعة الخط العربي ومجلة الخطاط برعاية هذا الفن والاهتمام به، لافتاً إلى دور دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة، التي أخذت على عاتقها الاهتمام بهذا الفن ورعايته، إضافة إلى دور هيئة الثقافة والإعلام بدبي، التي ترعى سنويا معرض دبي الدولي للخط العربي، وجمعية الثقافة في أبوظبي، وجمعية الإمارات لفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية، التي تأسست قبل 3 سنوات وتقوم على رعاية هذا الفن ونشره.

وأشار إلى دور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في دعم ورعاية فن الخط العربي والفنون الإسلامية، مستعرضاً دور حكومة الشارقة والمؤسسات المعنية فيها بإيلاء فن الخط العربي الاهتمام والرعاية، ومنها متحف فن الخط العربي، وملتقى الشارقة الدولي لفن الخط العربي، ومعهد تعليم الخط العربي.

وقال إن البيئة المشجعة على الإبداع والريادة في دولة الإمارات والمتمثلة بالدعم الحكومي الكبير، وتشجيع ورعاية المسؤولين، واقتناء الأعمال الفنية، ودور المؤسسات الثقافية، التي تعنى بهذا الفن، علاوة على توفر البنية التحتية المتكاملة له، ساهمت جميعها بالنهوض بفن الخط العربي بدولة الإمارات، واعتباره عنصراً مهماً من الهوية القومية العربية.