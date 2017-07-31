الحوار مع قطر مشروط بالالتزام بالمبادئ الـ6 وتنفيذ المطالب الـ13

المنامة (وام ووكالات)

أكدت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية) تمسكها بالمطالب الـ13 التي تم التقدم بها إلى قطر، والمبادئ الستة التي تم الإعلان عنها في اجتماع القاهرة والتي تمثل الإجماع الدولي حيال مكافحة الإرهاب والتطرف وتمويله وأهمية تطبيق اتفاقي الرياض 2013 و2014. وأبدت استعدادها للحوار مع قطر، شرط تنفيذ المطالب وإعلان رغبتها الصادقة والعملية في وقف دعمها وتمويلها للإرهاب والتطرف ونشر خطاب الكراهية والتحريض والالتزام بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.

وترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وفد الدولة في أعمال الاجتماع الوزاري المشترك للدول الأربع الذي عقد في المنامة وضم وزراء الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير، والبحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، والمصري سامح شكري. وأكد بيان مشترك على أن جميع الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع تجاه قطر تعد من أعمال السيادة وتتوافق مع القانون الدولي. وثمن الدور الذي يقوم به أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لحل الأزمة في إطارها العربي.

واستنكرت الدول الأربع قيام السلطات القطرية المتعمد بعرقلة أداء مناسك الحج للقطريين الأشقاء، مشيدة بهذا الصدد بالتسهيلات المتواصلة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لاستقبال حجاج بيت الله الحرام. في وقت وصف الجبير في تصريحات لقناة «العربية» طلب قطر تدويل المشاعر المقدسة بـ «أنه عمل عدواني يعتبر بمثابة إعلان حرب ضد المملكة»، ملوحاً بحق الرد على أي طرف يعمل في إطار هذا التدويل.

نص البيان المشترك