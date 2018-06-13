محمد بن زايد يأمر بمنح قروض وتوزيع مساكن وأراضٍ سكنية بـ 7.553 مليار درهم في إمارة أبوظبي

أبوظبي (وام)
بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بمنح قروض سكنية بقيمة بلغت 4.27 مليار درهم لـ 2500 مستفيد في إمارة أبوظبي.
وجاء اعتماد هذه الدفعة من القروض والمنافع السكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي، انطلاقاً من حرص صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على ضمان الاستقرار الاجتماعي، وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين، وتعتبر الدفعة الأولى من أصل 5 آلاف قرض، سيتم إصدارها خلال العام، والتي أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في وقت سابق باعتمادها للمواطنين بإمارة أبوظبي سنوياً.
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كما اعتمد سموه تخصيص عدد 696 أرضاً سكنية و798 مسكناً حكومياً بقيمة 1.6 مليار درهم، و163 قرضاً لشراء مسكن جاهز بقيمة إجمالية 195.6 مليون درهم للمواطنين في مختلف مناطق إمارة أبوظبي.
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