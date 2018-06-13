مباحثات عسكرية بين الكوريتين لأول مرة منذ 10 سنوات

بيونغ يانغ (وكالات)

أرسلت كوريا الشمالية إلى جارتها الجنوبية قائمة بأسماء المشاركين في المحادثات العسكرية، المقررة خلال الأسبوع الحالي. وقالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية: «إن وفد كوريا الشمالية يضم 5 جنرالات، بقيادة الفريق إن إيك سانوم».

وكانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية قد صرحت، أمس الأول، بأنها أرسلت إلى الشمال قائمة بأسماء الوفد الكوري الجنوبي الذي يرأسه اللواء كيم دو كيون، لإجراء محادثات عسكرية يوم غدٍ الخميس في قرية «بانمونجوم» الحدودية. وقال مسؤول في الوزارة: «أبلغنا الجانب الشمالي بأسماء وفدنا المشارك في الدورة الثامنة للمحادثات العسكرية على مستوى القائد عبر خط الاتصال العسكري في البحر الغربي، وقناة الاتصال في بانموجوم بعد ظهر اليوم»، كما طلبت الوزارة من الشمال إرسال قائمة الأسماء للوفد الشمالي أيضاً. ومن المتوقع أن يناقش الجانبان في المحادثات العسكرية التي لم تعقد منذ 10 سنوات، وتحديداً عام 2007، سبل تخفيف حدة التوتر العسكري، وإزالة المخاطر من اندلاع حرب، وإعادة ربط الخط العسكري بين الكوريتين، وعقد المحادثات العسكرية بصورة منتظمة، وفتح الخط الساخن بين القيادات العسكرية في البلدين، كما أن هناك إمكانية لمناقشة البحث عن رفات في المنطقة منزوعة السلاح.

كما يتوقع مناقشة موعد محادثات وزيري الدفاع بين الكوريتين، وحصص كل طرف من «مياه السلام» في البحر الغربي، والقضايا العسكرية التي تظهر فجوة كبيرة في وجهات النظر بين الطرفين.