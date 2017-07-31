محمد بن راشد ومحمد بن زايد: نعتز ونفخـر بأبنـاء الإمارات المخلصين

دبي (وام)

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ظهر أمس أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك في شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك». وأكد سموهما، خلال اللقاء، الاعتزاز والفخر بأبناء الإمارات المخلصين الذين يعتمدون مفاهيم الريادة والتميز والقيادة والابتكار لتعزيز المكانة التنافسية لدولة الإمارات عالمياً.

وشدد سموهما على أهمية استمرار العمل على تنويع الاقتصاد، استناداً إلى نقاط القوة والخبرة التي تمتلكها دولة الإمارات، خاصة في القطاعات الأساسية كالطاقة، واعتماد منهجيات التفكير التي تستشرف المستقبل، وتستعد له، بما يضمن النمو والازدهار، وترسيخ مكانة الإمارات ضمن مصاف الدول المتقدمة عالمياً والتي تضمن لأبنائها الأمن والأمان والاستقرار والعيش بسعادة واطمئنان.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تغريدة على حساب سموه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «سعدت اليوم بزيارة شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» .. شركة عاصرت وساهمت ودعمت نهضة الدولة .. وما زالت أحد أعمدة اقتصادها ومسيرتها».

وأضاف سموه :«أن «أدنوك» تبدأ مرحلة جديدة في تاريخها عبر شراكات استراتيجية عالمية .. وكوادر وطنية شابة .. ورعاية قيادية من أخي محمد بن زايد حفظه الله»