كتاب وناشرون يناقشون تطوير جودة النشر في الإمارات

الشارقة (وام)

ناقش نخبة من الكتاب والناشرين عدداً من القضايا المتعلقة برفع جودة النشر في الإمارات، وإمكانيات تطوير المبادرات، وأهميتها في تشجيع التجارب الإبداعية على المواصلة في مشروعها، وتمكينهم من تحقيق التواصل بين رؤاهم وأفكارهم من جهة، والقراء والمتابعين من طرف آخر.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته مبادرة «ألف عنوان وعنوان» مؤخراً على مسرح المجاز، واستضافت خلاله نخبة من الكتاب والناشرين، الذين دعمت أعمالهم ونشرت مؤلفاتهم في خطوة تكريمية لجهودهم ومشوارهم مع المبادرة، لتحقيق أعلى مستويات نجاحها الثقافي في رفد المكتبة العربية بالمزيد من المؤلفات الإماراتية، التي تغني الحالة الثقافية في الشارقة، والمنطقة بصورة عامة. حضر الحفل راشد الكوس مدير عام ثقافة بلا حدود، ومجد الشحيّ مدير مبادرة «ألف عنوان وعنوان»، وفريق عمل ثقافة بلا حدود، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام والكتّاب والناشرين المعنيين بصناعة الكتاب.

وثمن ممثلو دور النشر والكتّاب الدور الذي يقدمه «ثقافة بلا حدود»، والأثر الذي حققته مبادرة «ألف عنوان وعنوان»، بوصفها واحدة من المبادرات الرائدة في المنطقة. مشيرين إلى النتائج الملموسة التي حققتها المبادرة منذ انطلاقها حتى اليوم، وحجم المنجز الثقافي الذي أخرجته المبادرة إلى النور.

وأكد ممثلو المبادرة أن هذا النوع من التواصل الحي مع الكتاب والناشرين لن يكون الأول والأخير من نوعه، وإنما تعمل المبادرة على أن يكون بصورة دورية لتظل العلاقة تفاعلية وأكثر جدوى على صعيد الاستماع إلى الآراء الجديدة والرؤى المغايرة.