«الطاقة الذرية»: مستعدون للتفتيش

بروكسل (وكالات)

قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، أمس: «إن مفتشي المنظمة على استعداد للذهاب لكوريا الشمالية، وذلك بعد تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بنزع السلاح النووي في بيان مشترك مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب».

وأضاف أمانو أنه رحب بالبيان، قائلاً: «الوكالة سوف تراقب عن كثب المفاوضات المقرر أن تعقد بين الدولتين لتنفيذ نتائج القمة بين أميركا وكوريا الشمالية». وأشار إلى أن الوكالة على استعداد للقيام بأي عمليات تفتيش تطلبها الدول المعنية. وكان ترامب قد قال للصحفيين بعد القمة التي أجريت في سنغافورة: «إن عملية نزع السلاح النووي سوف تخضع لرقابة مفتشين أميركيين، ودوليين»، من دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل.