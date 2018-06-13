قمر صناعي ياباني لمراقبة المنشآت في كوريا الشمالية

طوكيو (وكالات)

أطلقت اليابان وشركة «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة، أمس، أحدث قمر صناعي للتجسس في مداره حول الأرض لمراقبة المنشآت العسكرية في كوريا الشمالية.

وقد أطلقت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية وشركة «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة الصاروخ «إتش تو أيه» وعلى متنه «قمر جمع المعلومات رادار 6» الحكومي من مركز «تانيغاشيما» للفضاء في جزيرة «تانيغاشيما» جنوب اليابان الساعة الواحدة و20 دقيقة ظهراً بالتوقيت المحلي. وقد انفصل القمر الصناعي عن صاروخ الفضاء بعد 20 دقيقة من إطلاقه ليستقر في مداره بحسب إذاعة «إن.إتش.كيه» اليابانية. وتعتزم الحكومة اليابانية استخدام القمر الصناعي الجديد لالتقاط الصور للمناطق المتضررة أثناء الكوارث الطبيعية إلى جانب مراقبة المنشآت العسكرية لكوريا الشمالية.