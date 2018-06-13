الصين تحث على آلية لنزع «النووي»



تاريخ النشر: الأربعاء 13 يونيو 2018 بكين (وكالات) حث وزير الخارجية الصيني وانغ يي أمس، الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون على تأسيس آلية لنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية. وذكر وانغ في تصريح صحفي أن العالم يركز على الاجتماع الحالي بين الجانبين في سنغافورة، مضيفاً أن اجتماع القائدين والمشاركة في حوار متساوٍ له أهمية كبيرة وإيجابية مما ساهم في صنع تاريخ جديد. وأكد أن بلاده ترحب وتدعم الاجتماع الذي طالما كان هدفاً تترقب الصين دائما تحقيقه، معرباً عن تمنيه «أن يعمل القائدان على إزالة الحواجز وبناء الثقة وتخطي الصعوبات وتحقيق تقدم في تعزيز نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية». كما حث المسؤول الصيني الأطراف المعنية على بذل مزيد من الجهود لتحقيق هذه الأهداف وأكد على استمرار الصين في القيام بدور بناء.