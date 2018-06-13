نص الوثيقة المشتركة

سنغافورة (وكالات)

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون، أمس، وثيقة مشتركة، تعهد فيها الزعيم الكوري الشمالي «نزعاً كاملاً للسلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية»، وذلك بعد قمة بين الرئيسين في سنغافورة. وفي ما يأتي نص الاتفاق:

«أجرى الرئيس ترامب والرئيس كيم يونغ أون تبادلاً معمقاً ونزيهاً للآراء حول المسائل المتعلقة بإقامة علاقات جديدة بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وإقامة نظام ثابت ودائم للسلام في شبه الجزيرة الكورية. تعهد الرئيس ترامب تقديم ضمانات إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وأعاد الرئيس كيم يونغ أون تأكيد التزامه الثابت والحاسم نحو نزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية.

إدراكاً منهما أن إقامة علاقات جديدة بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ستساهم في إحلال السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية، وإقراراً منهما بأن الثقة المتبادلة يمكن أن تعزز نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، يعلن الرئيس ترامب والرئيس كيم يونغ أون التالي:

- تتعهد الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إقامة علاقات جديدة بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية، وفقاً لرغبة شعبي البلدين في السلام والازدهار.