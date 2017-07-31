رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام يهنئون ملك المغرب بعيد العرش

إمارات الدولة (وام)

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، وذلك بمناسبة ذكرى عيد العرش.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

كما بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة بمناسبة ذكرى عيد العرش.

وبعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية بمناسبة ذكرى يوم العرش المجيد.