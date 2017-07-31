تعليم «الفرنسية» في الهواء الطلق

باريس (أ ف ب)

يتابع عشرات المهاجرين باهتمام حصة لتعليم اللغة الفرنسية على درج في ساحة ستالينغراد في باريس، مكررين بصوت واحد الجمل التي ينطق بها مدرّسهم. ويواظب هؤلاء الطلبة على حضور هذه الحصص مساء كل يوم في الهواء الطلق في شمال العاصمة متحدين الظروف المناخية المتقلبة من برد باريس القارس في الشتاء إلى قيظ الصيف.

ويهتف المدرّس بيار بياسنتيني لإسماع صوته لجميع تلامذته من «المستوى الثاني» الذين يتابع بعضهم الحصة وقوفا بسبب نقص المساحة على السلالم، «أشعر بألم في الظهر» ممثلا الحركة لإفهامهم، على وقع أصوات الموسيقى من مكان مجاور وضجيج حركة المرور.

الحاضرون يقارب عددهم الخمسين، وتراوح أعمارهم بين 18 عاما وثلاثين، ويتحدرون بأكثريتهم من دارفور أو أفغانستان.