افتتاح معرض اليازية بنت نهيان التشكيلي في نيويورك

أبوظبي (الاتحاد)

افتتح مؤخراً المعرض الفني التشكيلي «كيرم استيشن» للشيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان في جاليري «Jane Lombard» في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية. حضر افتتاح المعرض، الذي يستمر حتى 18 فبراير القادم، ماجد السويدي القنصل العام لسفارة الدولة في نيويورك، وعدد من أعضاء الهيئة الدبلوماسية ومحبي الفن التشكيلي.

يعرض الجاليري عدداً من الأعمال الفنية من سلسلة «كيرم استيشن» وتضم المجموعة قطعاً متباينة الحجم والشكل تبلورت فكرتها الرئيسة حول نتاج مزج الشيخة اليازية بين تصاميم لعبتين إحداهما جديدة إلكترونية والأخرى قديمة تقليدية، فجمعت بين الطاولة الخشبية «للكيرم»، وهي لعبة شهيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة في فترة الخمسينيات ولا تزال تحتفظ بمكانتها وتحظى بإقبال من الكبار والصغار، وخاصة في شهر رمضان والأعياد، و تعكس هذه اللعبة، التي تمتد جذورها إلى جنوب آسيا، قيم كرم الضيافة البدوية وروح الجماعة وتوطيد العلاقات الاجتماعية والأسرية، وبين تصميم لعبة «البلاي استيشن» الشهيرة في الولايات المتحدة الأميركية، والتي انتشرت في مخلف أنحاء العالم، لينتهي المطاف عند تجربة فريدة بعنوان «كيرم استيشن».

تخطت هذه المجموعة التشكيلية بإبداع فني ولمسات من الحركة والإضاءة الفجوة بين الكلاسيكي والحديث وبين المحلي والعالمي لتقدم لعبة تجسد تفاصيلها وعناصرها اتجاهات الثقافتين المحلية والدولية، ولتؤكد الشيخة اليازية أن الأشياء البسيطة المحببة تجمع الناس وتخلق نوعاً من الألفة والتواصل.

تطرح الفنانة على المتلقي من خلال هذه الفكرة تساؤلاً: ماذا سيحدث عند المزج بين أشهر اثنتين من ألعاب المتعة، الأولى لوحة خشبية كلاسيكية، والثانية صندوق لعبة إلكترونية حديثة؟

من الجدير بالذكر أن العمل الفني «كيرم استيشن» حصل على الجائزة الدولية للفنان الناشئ عام 2014، كما اختير ليكون ضمن مقتنيات متحف الشيخ زايد. وبدأت الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان مسيرتها الفنية في سن مبكرة، جسدت لوحاتها أسلوباً فريداً وجديداً على الفن التشكيلي، تتناول أعمالها مواضيع ثقافية متنوعة. وشاركت في العديد من المعارض والفعاليات الفنية مثل: معرض «تعابير إماراتية» في أبوظبي، معرض «الفنون التشكلية» لمجلس سيدات أعمال أبوظبي عام 2011، معرض «فن أبوظبي»، معرض «فن دبي» عام 2012، 2013. كما شاركت في معارض: «بين جيلين»، والذي نظمته جماعة الجدار بمؤسسة العويس بدبي 2012، معرض «الفن الأوروبي» في بودابست بهنغاريا 2014، معرض أرماني «الفن في الإمارات» في برج خليفة عام 2014، معرض world Art Dubai في عام 2015، معرض «كنوز العالمي للفنون الجميلة» في لندن 2015، معرض «إمارات الرؤى» في قصر الإمارات، معرض «رأس السنة الدولي للثقافات» في مدريد بإسبانيا 2016. ونظمت معرضها الشخصي الأول «تواصل» في آرت سبيس جاليري في دبي عام 2011.