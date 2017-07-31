«الهرولة» ممنوعة في سيراليون

فريتاون (أ ف ب)

قررت سلطات سيراليون منع الهرولة في شوارع البلاد لأن ممارسي هذه الرياضة يشكلون مصدر إزعاج من عرقلة حركة السير وكيل الشتائم وإلحاق أضرار بالسيارات.

وأوضح الناطق باسم الشرطة مايكل كيلي دومبويا أن القوى الأمنية تسجل في عطلة نهاية الأسبوع خصوصاً ارتفاعاً متزايداً في عمليات التعرض للممتلكات الخاصة، فضلاً عن الموسيقى الصاخبة الصادرة عن المهرولين في هذا البلد الصغير الواقع في غرب أفريقيا.

ومنذ 27 يوليو 2017 باتت ممارسة الهرولة في الشارع ممنوعة على ما أكدت الشرطة التي تريد ضمان سلامة «المواطنين المسالمين».

وفي مارس الماضي، منعت وزارة التربية ممارسة هذه الرياضة في المدارس الابتدائية والثانوية في فريتاون بعد أحداث أدت إلى وفاة تلميذ.

وطلبت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان من الشرطة في بيان التحقق من أن منع الهرولة في الشارع مطابق للقوانين الوطنية والدولية، ومن جهتها قالت الشرطة إنه يحق للمهرولين ممارسة هذه الرياضة في منشآت مخصصة لهذا الغرض مثل مراكز الترفيه والشاطئ.