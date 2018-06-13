سفينة أميركية تنتشل 12 جثة و41 ناجياً من قارب مهاجرين قبالة ليبيا

روما (وكالات)

توفي 12 شخصاً نتيجة غرق سفينة تحمل لاجئين في البحر المتوسط، حسبما أفادت منظمة سي ووتش الألمانية غير الحكومية للإغاثة أمس، وقالت المنظمة إن سفينة تابعة للبحرية الأميركية أنقذت 41 شخصاً عقب جنوح مركب اللاجئين قبالة السواحل الليبية. وقال متحدث باسم (سي ووتش) إن السفينة ترينتون التابعة للبحرية الأميركية أجرت اتصالاً بالمنظمة الخيرية الألمانية التي تشغل سفينة إنقاذ واحدة فقط تقوم حالياً بدوريات قبالة الساحل الليبي، لتبلغها بغرق القارب وتطلب المساعدة. ولم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين كانوا على متن القارب قبل غرقه.

يشار إلى أن السلطات الإيطالية منعت مطلع الأسبوع الجاري سفينة «أكواريوس» التابعة لمنظمة «إس أو إس ميديتيران» الإغاثية التي كانت تحمل على متنها مئات المهاجرين من دخول موانيها، من المقرر أن تعود السفينة الآن إلى إسبانيا في حراسة سفن تابعة لسلاح البحرية الإيطالي.

وكان وزير الداخلية الإيطالي الجديد ماتيو سالفيني، قد هدد، الأحد الماضي، بإغلاق موانئ البلاد أمام سفن الإنقاذ بعدما تم إنقاذ أكثر من ألف مهاجر من البحر المتوسط مطلع الأسبوع. وفي رسالة موجهة إلى مالطا، طالب سالفيني من البلاد السماح بدخول سفينة الإنقاذ أكواريوس التي تحمل حالياً 629 مهاجراً، حسبما أفادت صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية. وقال التقرير إنه في حال رفض مالطا الطلب، قال سالفيني إنه سيغلق موانئ إيطاليا.