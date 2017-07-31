نيكول كيدمان تبحث عن دور كوميدي

لوس أنجلوس (د ب أ)

أكدت النجمة الأسترالية الحائزة جائزة أوسكار أنه لم يعرض عليها قط القيام بأي دور كوميدي، مشيرة إلى أنها تتوق لأداء دور كوميدي.

وقالت كيدمان أمام لجنة لنقاد التلفزيون، للتحدث أمس الأول عن دورها في الجزء الثاني من المسلسل التلفزيوني «توب أوف ذا ليك» الذي سيعرض قريباً، «إنهم دائماً ما يقولون إنني لست مضحكة».

وأشارت النجمة البالغة من العمر 50 عاماً إلى أنها حالياً في مرحلة من حياتها تتوق فيها إلى محاولة أي شيء، مؤكدة أنها لا تقلق بشأن الفشل.

وأضافت كيدمان: «أنا على استعداد أن أسقط على وجهي، ومستعدة للقيام مرة أخرى، أريد أن أستمر في المحاولة.. وأنا أتعلم الكوميديا من ابنتي البالغة من العمر تسع سنوات وزوجها كيث أوربان».

وأوضحت في حديثها إلى صحفيين بعد اللقاء، أنها ترعرعت وهي تشاهد مسلسلات كوميدية مثل «أنا أحب لوسي»، وكان والدها من محبي المجلات الساخرة، ومنها «ماد مجازين».. وأن الشيء الذي يجعلها قريبة من الناس هو تبادل الضحكات معهم، وأنها تحب ذلك».