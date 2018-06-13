حزب الرئيس التونسي يبدأ مشاورات لتشكيل جبهة سياسية ضد «الإخوان»

ساسي جبيل، وكالات (تونس)

أعلن حزب «نداء تونس» الذي يرأسه رئيس البلاد الباجي قائد السبسي عن بدء مشاورات واسعة مع الأحزاب المدنية لتشكيل ائتلاف وطنى لإنقاذ البلاد بعد تعقد الأزمة السياسية، وتصاعد الخلاف مع حزب «الإخوان» (حركة النهضة)، حول إقالة حكومة يوسف الشاهد، وكشف الناطق الرسمى لحركة نداء تونس المنجي الحرباوي، عن ملامح الجبهة التي يسعى النداء لتشكيلها، قائلاً: «إن الحزب الحاكم بدأ مشاورات مع عدد من الأحزاب والشخصيات الوطنية التونسية؛ من أجل تشكيل ائتلاف وطني واسع لإنقاذ البلاد».

وأضاف في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن «الوضع في البلاد لم يعد يحتمل، والحكومة التي يترأسها يوسف الشاهد أصبحت رسمياً حكومة النهضة، والوضع الاقتصادي والاجتماعي يسير نحو الانهيار، ولا هاجس لهؤلاء إلاّ الكراسي ومواقع القرار والحكم».

وأضاف الحرباوي «إن التعيينات متواصلة بالمواقع الحساسة للدولة، وفي الإدارة، تجريها الحكومة لمصلحة حزب النهضة مقابل صفقة الدعم والمساندة، وبالتالي فإن تشكيل جبهة واسعة للإنقاذ أصبح أكثر من واجب وطني وأكثر من ضرورة».

وتصاعد الخلاف بين الإخوان وحزب نداء تونس على خلفية مطالبة الأخير بإقالة الحكومة، وتشكيل أخرى قادرة على التعامل مع أزمات البلاد الاقتصادية والاجتماعية، في حين رفضت حركة النهضة وتمسكت بالحكومة».

من جانب آخر، أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أن وحداتها الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على عامل بناء بوسط البلاد، يتواصل مع عناصر إرهابية في الداخل والخارج ويمجد تنظيم «داعش» الإرهابي.

وأكدت الداخلية في بيان أمس، أن فرقة الأبحاث والتفتيش بمدينة حفوز من محافظة القيروان، وسط البلاد، تمكنت من إيقاف شاب عمره 25 عاماً ومهنته عامل بناء، من أجل التواصل مع عناصر إرهابية داخل وخارج الوطن مع تمجيد التنظيم الإرهابي «داعش» وتنزيل مقاطع فيديو وتدوينات في صفحته بفيس بوك تشيد بالعمليات الإرهابية. وأضاف ذات البيان أنه ستتم إحالة الموقوف إلى الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم الإرهابية بتونس العاصمة بعد استشارة النيابة العمومية بمحافظة القيروان.