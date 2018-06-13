تونس وليبيا تبحثان دفع العلاقات الثنائية

طرابلس، تونس (وكالات، الاتحاد)
استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، أمس الأول، بمقر المجلس بطرابلس وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، وتطرق الاجتماع إلى مستجدات الوضع السياسي في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها.
ونقل الجهيناوي تحيات الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وأكد رغبة تونس لإعادة الزخم للعلاقات الاقتصادية، وتفعيل الأطر القانونية للمعاملات التجارية التبادلية بين البلدين، مشيراً إلى أن ذلك سيتم مناقشته خلال اجتماع اللجان المشتركة، والتي ستمهد لاجتماع اللجنة العليا للبلدين.
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وفي تونس أكدت الوزارة في بيان أمس، أن الجهيناوي أجرى جلسة عمل موسّعة مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي، محمد الطاهر سيالة، خصصت لبحث سبل دفع التسوية السياسية في ليبيا في ضوء المستجدّات الأخيرة والمساعدة على تنفيذ خريطة طريق الأمم المتحدة وما تمّ الاتفاق بشأنه في اجتماع باريس.
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كما نظر الطرفان في عدد من المسائل القنصلية العالقة بالإضافة إلى سداد جزء ثان من الديون المتخلدة بذمة ليبيا لفائدة المصحات التونسية.كما التقى الجهيناوي خلال الزيارة بالجالية التونسية بمقرّ القنصليّة العامة التونسية بطرابلس أكد خلاله على إحاطة الدولة بأبناء تونس بالخارج لاسيّما في ليبيا، كما تولى معاينة مقرّات القنصلية والإقامة.