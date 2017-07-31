التوقف عن تناول عقاقير الكولسترول.. قاتل

نيويورك (رويترز)

أكدت دراسة جديدة أن التوقف عن تناول العقاقير المخفضة للكولسترول بسبب آلام في العضلات أو في المعدة يمكن أن يمثل خطراً قاتلاً على المدى الطويل.

وتوصل باحثون إلى أن المرضى الذين يتوقفون عن تناول العقاقير المخفضة للكولسترول بسبب أعراض جانبية تزيد لديهم على الأرجح نسبة الوفاة أو الإصابة بأزمة قلبية أو التعرض لجلطة على مدار السنوات الأربع التالية مقارنة مع المنتظمين في تناول هذه العقاقير. وقالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن مثل هذه العقاقير تعمل على تثبيط قدرة الكبد على إنتاج الكولسترول كما تساعده أيضاً في التخلص من الدهون الموجودة في الدم.

ويصف الأطباء في أنحاء العالم هذه العقاقير لمرضى القلب، وإضافة لذلك توصي بها أيضاً فرقة الخدمات الوقائية الأميركية لمن تتراوح أعمارهم بين 40 و75 عاماً وليس لهم سجل مرضٍ مع القلب أو لديهم عامل واحد أو أكثر من العوامل المؤدية للإصابة بالقلب أو تكون نسبة الإصابة المحتملة بالقلب أو بجلطة خلال عشر سنوات عشرة بالمئة على الأقل.

وكتب الطبيب ألكسندر تورشين من مستشفى بريجهام آند ويمنز وزملاؤه في دورية «حوليات الطب الباطني» أنه رغم الأدلة الهائلة على أهمية العقاقير المخفضة للكولسترول، إلا أن ما بين ربع ونصف المرضى يتوقفون عن تناولها في غضون ما بين ستة أشهر وعام.