السيسي: نبذل كافة الجهود لتسوية الأزمة السورية

القاهرة( د ب أ)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، أهمية تكاتف المجتمع الدولي للعمل على التوصل إلى حل شامل ودائم للأزمة السورية، وذلك خلال استقباله ستيفان دي ميستورا المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا.

وأفاد المتحدث الرئاسي بسام راضي، أمس، بأن المبعوث الأممي استعرض خلال اللقاء آخر مستجدات الأوضاع في سوريا وجهود الأمم المتحدة للتوصل لتسوية سياسية للأزمة، مشيراً إلى تداعيات استمرارها، حيث أصبحت تمثل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي، فضلاً عن آثارها الإنسانية الكارثية والتي أدت إلى مقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين، مشيراً إلى أهمية قيام كافة الأطراف المعنية ببذل مساعيها لكسر الجمود الحالي في الأزمة.

وأكد السيسي استمرار مصر في مساعيها لوقف تدهور الأوضاع في سوريا والحفاظ على مقدرات شعبها، وذلك استناداً إلى موقفها الثابت من الأزمة والذي يتضمن ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية تحفظ وحدة سوريا وكيان الدولة ومؤسساتها، وأهمية دعم إرادة وخيارات الشعب السوري في صياغة مستقبله، فضلاً عن ضرورة مكافحة الإرهاب والقضاء عليه.

كما أكد السيسي أن بلاده لن تدخر وسعاً في سبيل دعم الشعب السوري الشقيق ووقف معاناته وتلبية طموحاته لاستعادة الأمن والاستقرار في بلاده، مؤكداً استعداد إدارته لتكثيف اتصالاتها للتوصل إلى حل دائم للأزمة في سوريا، وفقاً لمرجعيات الحل السياسي، وبناءً على الثوابت والقواسم المشتركة المتفق عليها بين مختلف الأطراف.