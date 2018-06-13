مسؤول ليبي: قطر تستعد للانقضاض على الهلال النفطي



تاريخ النشر: الأربعاء 13 يونيو 2018 قال مصدر عسكري ليبي إن تحركات واتصالات رُصدت تؤكد حشد قطر لعملائها في ليبيا للانقضاض على منطقة الهلال النفطي من أجل تدميره بعد فشل المليشيات الإرهابية المدعومة من الدوحة في السيطرة عليه. وأوضح المصدر في تصريحات لـ«بوابة العين» الإخبارية أن الدوحة تضخ أموالا للجماعات الإرهابية في ليبيا، وعلى رأسها ما يعرف بـ«سرايا الدفاع» ومجلس شورى ثوار بنغازي واجدابيا، لافتاً إلى أن التدفقات الأخيرة التي وصلت للمليشيات الإرهابية تأتي في إطار التحضير لهجوم تخريبي على المنشآت النفطية، لا السيطرة على الأرض. وأضاف المصدر أنه تم رصد دعم عسكري لمليشيات مصراتة، التي بدأت تحشد قواتها وتحركت خلال الساعات الماضية للهجوم على الموانئ النفطية.