مسؤول ليبي: قطر تستعد للانقضاض على الهلال النفطي

قال مصدر عسكري ليبي إن تحركات واتصالات رُصدت تؤكد حشد قطر لعملائها في ليبيا للانقضاض على منطقة الهلال النفطي من أجل تدميره بعد فشل المليشيات الإرهابية المدعومة من الدوحة في السيطرة عليه. وأوضح المصدر في تصريحات لـ«بوابة العين» الإخبارية أن الدوحة تضخ أموالا للجماعات الإرهابية في ليبيا، وعلى رأسها ما يعرف بـ«سرايا الدفاع» ومجلس شورى ثوار بنغازي واجدابيا، لافتاً إلى أن التدفقات الأخيرة التي وصلت للمليشيات الإرهابية تأتي في إطار التحضير لهجوم تخريبي على المنشآت النفطية، لا السيطرة على الأرض. وأضاف المصدر أنه تم رصد دعم عسكري لمليشيات مصراتة، التي بدأت تحشد قواتها وتحركت خلال الساعات الماضية للهجوم على الموانئ النفطية.
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