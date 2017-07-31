أكثرها في «المؤلف الشاب» و«الآداب» جائزة «الشيخ زايد للكتاب» تواصل تلقي الترشيحات للدورة 12



تاريخ النشر: الإثنين 31 يوليو 2017 أبوظبي (الاتحاد) تلقت جائزة الشيخ زايد للكتاب أكثر من 725 ترشيحاً للدورة الثانية عشرة، منذ فتح باب الترشح للعام 2017-2018 مطلع شهر مايو الماضي. وقد جاءت معظم المشاركات حتى تاريخه في فرعي «المؤلف الشاب» و«الآداب» بنسب متساوية بواقع 29% لكل منهما، فيما جاءت فروع التنمية وبناء الدولة والفنون والدراسات النقدية وأدب الطفل في المرتبة الثالثة بواقع 11 % لكل منهم من مجمل الترشيحات. وقد وصلت الترشيحات في مختلف فروع الجائزة من معظم الدول العربية، تصدرتها مصر بنسبة 31 % من المجمل، بالإضافة إلى 5 % من الترشيحات من دول أجنبية شملت أستراليا، الدنمارك، السويد، المملكة المتحدة، النمسا، الولايات المتحدة الأميركية، بلجيكا، بولندا، روسيا، فرنسا، وكندا. وفي ما يتصل بمعايير الترشيح لجائزة الشيخ زايد للكتاب، فإن على الراغبين في الاشتراك بالجائزة لدورة هذا العام، تعبئة استمارة الترشح الخاصة بأحد فروع الجائزة من خلال الموقع الإلكتروني www.zayedaward.ae على أن يكون العمل الإبداعي للشخص المرشح منشوراً في شكل كتاب، ولم يمضِ على نشره أكثر من سنتين، ومكتوباً باللغة العربية - باستثناء فرعي «الترجمة» و«الثقافة العربية في اللغات الأخرى». ويستمر قبول الترشيحات للجائزة حتى الأول من شهر أكتوبر المقبل. ويذكر أن جائزة الشيخ زايد للكتاب تأسّست عام 2006، وهي جائزة مستقلة تمنح سنوياً للمبدعين من المفكرين والناشرين والمؤلفين الشباب تكريماً لإسهاماتهم في مجالات التأليف والترجمة في العلوم الإنسانية، وتحمل اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤسس الاتحاد. وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة 7 ملايين درهم.