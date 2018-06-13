المعارضة القطرية: اعتقال عشرات القطريين وتعذيبهم لرفضهم تأييد تميم

أبوظبي (مواقع إخبارية)

أكدت المعارضة القطرية، أن عشرات المواطنين القطريين الشرفاء اعتقلوا لرفضهم المشاركة في أنشطة وفعالية أقامها النظام تحت شعار التأييد لتميم وطغمته الحاكمة، موضحة أن المعتقلين من القطريين تعرضوا لأبشع عمليات التعذيب. وأضافت أن ضباط وعناصر جهاز الأمن التابع لتميم، استعانوا بمرتزقة «الإخوان» وعناصر فصائل الإرهاب الذين استقدمهم تميم إلى قطر، وأشركوهم في عمليات التنكيل بمواطني قطر.

وقالت المعارضة القطرية في سلسلة تغريدات على حسابها بموقع «تويتر»: «سجل هذا الشهر أضخم عملية تزوير للحقائق من قبل النظام القطري في مجال حقوق الإنسان من خلال ادعاءات التزامه بالشرائع الدولية المرتبطة. فيما يتعرض الشعب القطري يومياً لأبشع أنواع الانتهاكات والاعتداءات اليومية». وأضافت «لقد قام جهاز الأمن القطري بحملات اعتقال لعشرات المواطنين القطريين الشرفاء لرفضهم المشاركة في أنشطة وفعالية أقامها النظام تحت شعار التأييد لتميم وطغمته الحاكمة». وأوضحت «مراكز اعتقال هذا الجهاز التي وزعها داخل الأحياء، وفي شقق استولى عليها في العاصمة ومحيطها، تشهد أبشع عمليات التعذيب لمواطني قطر الشرفاء، جراء موقفهم المشرف الرافض للإذلال والخنوع لنظام أمير الظلام». ومضت تقول «ضباط وعناصر هذا الجهاز استعانوا بمرتزقة الإخوان وعناصر فصائل الإرهاب الذين استقدمهم تميم إلى أرضنا الحبيبة، حيث أشركهم في عمليات التنكيل بمواطني قطر الأبطال». وأكدت في ختام تغريداتها، أن «هذه الانتهاكات الجديدة هي دليل إضافي على حجم المعاناة اليومية التي يعيشها شعبنا في ظل نظام القمع والضغينة وأميره المجرم وطغمته الحاكمة، والذي سيكون مصيره قريباً جداً إن شاء الله السقوط المريع».