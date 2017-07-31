«النّمرود» على مسرح بلاديوم السويدي 14 المقبل

محمود عبد الله (أبوظبي)

بعد عرضها الافتتاحي في أيام الشارقة المسرحية عام 2008، وبعد أن طافت مسارح في قارات عديدة، من الإمارات إلى آسيا، إلى أوروبا. مسرحية «النمرود» من تأليف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تحط رحالها على خشبة مسرح بلاديوم في مالمو السويدية، في 14 أغسطس المقبل، وذلك تلبية لدعوة من فرقة مسرح بلا حدود السويدية، وذلك بعد آخر عروضها العام الماضي على مسرح الثقافات الثلاث في إشبيلية، ومسرح لاتينا في مدريد الإسبانية، وما زالت المسرحية تتلقى المزيد من العروض العالمية لعرضها لجمهور مختلف في الثقافة والذائقة.

المسرحية التي قامت بإنتاجها فرقة مسرح الشارقة الوطني، كما هو معروف قام بإخراجها التونسي الراحل «المنصف السويسي»، وحالياً يقوم على تنفيذ وإدارة العمل من جديد المخرج الإماراتي «محمد العامري». وقال الأستاذ المساعد بجامعة الشارقة، أمين السر العام لمسرح الشارقة الوطني الدكتور محمد يوسف، في حديث لـ «الاتحاد»، إن «النمرود» مع مرور السنين، والعروض الناجحة لها في مختلف البلدان العربية والعالم أصبحت ذات صفة «عالمية» ومطلوبة، وقد ذاع صيتها، لا سيما وأن نصّها المحترف يتناول العلاقة الإنسانية بين الحاكم والشعب عن حكاية ملك ظالم في بابل «العراق» يضطهد الناس فأراد أهل المدينة أن يتخلصوا منه فلجأوا إلى «النمرود» الذي قتل الملك، وأخذ مكانه وبدأ بدوره يضطهد أهل بابل ويذلهم وبالغ في ذلك حدّ أنه ادعى الربوبية، فانتقم الله منه بالذباب الذي أرسله على جنوده فأبادهم، ودخلت منه واحدة في رأس (النمرود) ولم يتحمل أزيزها، فدعا الناس لضربه فهجموا عليه وقتلوه، وهذه نهاية كل طاغية ومتطرف في الفكر أو العقيدة، وأكد يوسف أن العمل يلفت الانتباه إلى المستوى المتقدم الذي وصل إليه المسرح في الإمارات، سواء في ناحية العرض أو الكتابة، ويشي بأن الفنان الإماراتي يملك مقومات وصوله إلى العالمية، فلو لم تكن مسرحية «النمرود» إبداعاً معاصراً لما صمدت طيلة كل هذه السنوات، ولما ظلت تتلقى الطلبات لعرضها في دول كثيرة، وهذا ما يزيد من فخرنا كمسرحيين وبشكل خاص فرقة مسرح الشارقة الوطني العريقة التي قادت مسيرة المسرح في الإمارات وأنجزت أعمالاً لها أثر نوعي ما زال يلقي بظلاله على الإبداع المحّلي.

من ناحيته عبر رئيس مجلس إدارة مسرح الشارقة الوطني وبطل عرض «النمرود» أحمد الجسمي

عن فخره واعتزازه بمشاركته في عمل صاحب السمو حاكم الشارقة، مشيراً إلى أن «أعمال سموه تزيد من قدرة الفنانين على الاستفادة على الصعيدين الفكري والبحثي، إذ إن كل ممثل يحاول الوصول إلى روح الشخصية التي سيؤديها، ونأمل أن نستمر في تقديم عروض هذه المسرحية حول العالم، كونها تحمل روحاً معاصرة ونمطاً فنياً متجدداً، وشخصيات غنية بالمحتوى والسلوك، خصوصاً الشخصية الرئيسية للعمل، التي تعدّ من الشخصيات المركبة والصعبة، إلى جانب ما يحمله هذا العرض من قضايا إنسانية، تلامس الواقع المعيش، الذي يشهده العالم اليوم»، مبيناً أن عرض المسرحية للجالية العربية والجمهور السويدي، يشكّل دعماً لافتاً في تحقيق حضور المشهد الثقافي الإماراتي في المشهد الحضاري العالمي المعاصر.