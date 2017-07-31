فريق أبوظبي خامس رالي فنلندا

إيفاسكولا (الاتحاد)

أنهى فريق سيتروين توتال أبوظبي العالمي للراليات منافسات رالي فنلندا - الجولة التاسعة من بطولة العالم للراليات - محتلاً المركز الخامس للمرة الخامسة في هذا الموسم وجميعها على يد السائق الايرلندي كريج برين مع ملاحه البريطاني سكوت مارتن على متن سيتروين سي 3 دبليو.آر.سي. إذ سبق لهما وأن احتلا المركز عينه في مونتي - كارلو، السويد، كورسيكا والبرتغال. وقال الشيخ خالد بن فيصل القاسمي: «لقد كان رالي فنلندا صعباً علينا جميعاً ولم تسعفنا السيارة في مثل ظروف هذا الرالي ذا المراحل الفائقة السرعة والقفزات العالية. وبالنسبة لي فقد شكل الرالي تحدياً كبيراً، خصوصاً أنني كنت أفتتح المراحل في اليومين الأخيرين مما رفع من سقف التحدي على متن سيارتنا التي نعمل على تطويرها بشكل أفضل. لقد بذل كريج برين جهداً طيباً في منافسة أصحاب الأرض على منصة التتويج هذا العام، ولكن المركز الخامس جيد، آخذين بعين الاعتبار التحديات التي ذكرناها. ولا ننس بأن كريس ميك كان أيضاً قد حقق أرقاماً قياسية في فنلندا محرزاً الفوز في العام الماضي، ولكنه لم يكن موفقاً هذه المرة وهذا جزء من قوانين اللعبة. سنستمر جميعنا في عمليات التطوير إلى أن نصل بسيارتنا إلى المستويات المطلوبة». وتحدث عن مشاركته قائلاً: «المرحلة الثانية كانت زلقة جداً مع قفزات ذات نقاط عمياء وهو ما رفع من سقف التحدي ومنعنا من رفع وتيرتنا في القيادة. أما السيارة، فكانت تأديتها أفضل مقارنة بمراحل اليوم الأول بعد تعديل معايير ضبط السيارة».

تجدر الإشارة إلى أن الشيخ خالد نجح في إكمال المرحلة الأخيرة في اليوم الثاني من الرالي الفنلندي بسلامة بعدما انزلقت سيارته نحو حفرة أدت إلى تضرر الإطار الخلفي.