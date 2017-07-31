«دريسل» يصنع التاريخ بحصد 3 ذهبيات في مونديال السباحة

بودابست (رويترز)

أصبح الأميركي كاليب دريسل أول سباح يفوز بثلاث ميداليات ذهبية في أمسية واحدة ضمن بطولة العالم للسباحة، وذلك بعد عروض مذهلة في المجر، مؤكداً أنه يسير على خطى نجم السباحة مايكل فيليبس.

وحقق دريسل الثلاثية خلال أكثر من 90 دقيقة ورغم ذلك فقد خطفت السويدية سارة شيوستروم الأضواء منه بعد أن سجلت رقماً قياسياً عالمياً في منافسات 50 متراً حرة للسيدات.

وبدأ دريسل أمسيته التاريخية في سباق 50 متراً حرة، وسجل 21.15 ثانية ليحقق الذهبية، بينما نال البرازيلي برونو فراتوس الفضية بفارق 0.12 ثانية خلف السباح الأميركي، فيما انتزع البريطاني بن براود البرونزية.

وسجل دريسل زمناً رائعاً بلغ 49.86 ثانية، وكان قريباً جداً من الرقم القياسي للأسطورة مايكل فيلبس في 2009، لكنه أنهى السباق بعيدا بفارق 0.04 ثانية فقط عن رقم مواطنه الذي حققه قبل ثماني سنوات.